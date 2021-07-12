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Пермский бизнесмен вывел кабельный завод из офшора

Пермский бизнесмен вывел кабельный завод из офшора

12 июля 2021, 10:12
Рубрика: Компании
Метки: САРАНСККАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: Коммерсантъ

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Пермский бизнесмен Владимир Матыцын стал владельцем 100% долей в уставном капитале ООО «Сарансккабель» (УК общества — 841,3 млн руб.). Информация об этом содержится в «СПАРК-Интерфакс». Ранее владельцем «Сарансккабеля» являлся кипрский оффшор SP Saransk Cable Holding Limited.

Напомним, господин Матыцин приобрел ООО «Сарансккабель» в марте 2015 года у питерской группы Fort. Диреткором завода был назначен бывший гендиректор «Камкабеля» Владимир Логунов. Сами питерцы приобрели имущество «Сарансккабеля» в рамках банкротства завода в 2012 году. Имущество было выкуплено ООО «РИ Инвест» (Ленинградская обл.) по первоначальной цене — за 1,793 млрд руб. Почти сразу после сделки «РИ Инвест» перерегистрировалось в Саранске и было переименовано в ООО «Сарансккабель». Сегодня «Сарансккабель» выпускает несколько видов кабелей и проводов, является одним из ведущих предприятий кабельной промышленности. Выручка в 2020 году — 8,4 млрд руб., чистая прибыль — 57,7 млн руб.

Владимир Матыцин развивает разнопрофильные активы, в частности, является владельцем сети АЗС «Нефтехимпром», считается одним из бенефициаров завода «Сорбент», реализует девелоперские проекты (ЖК «Аэлита», ТРК «Спешиlove»).

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Источник: Коммерсантъ

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