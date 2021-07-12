В новый понедельник с новым выпуском RusCable Insider Digest. Все самое интересное за прошлую неделю читайте в 229 номере.

На обложке завод «Изолятор-АКС».

«Мы не 100 баксов, чтобы нравиться всем». А. Гусев в прямом эфире RusCable Live подробно рассказал почему у одних компаний RTL растет, а у других падает. Читайте подробнее об алгоритмах индекса доверия к компаниям рынка в текстовой версии разговора на 5-7 страницах выпуска.

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №229 от 12 июля 2021 года

«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» празднует 80 лет. Портал RusCable.Ru поздравляет с юбилеем и желает всестороннего развития! Вспоминаем с чего начиналась история предприятия на 9-11 страницах выпуска.

15 июля BIA Technologies проведет вебинар, посвященный планированию производственной программы. На вебинаре узнаете о точках роста для предприятий и о построении APS-систем. Подробнее о мероприятии на 13 странице.

«Завод «КОСТРОМАКАБЕЛЬ» не конкурирует с производителями дешевого некачественного кабеля». На 14-15 страницах Insider читайте интервью с генеральным директор завода «КОСТРОМАКАБЕЛЬ» Евгением Плесовских.

Что еще читать в выпуске?

Elektroportal.ru выпустил новый обзор на первое в мире тепловизионное реле защиты Кактус от компании «Микропроцессорные технологии». Подробнее об устройстве и его необходимости читайте на 19-23 страницах Инсайдер.

А также, летающие машины будущего, Касперский Phone, цифровая Арктика, электроскейтборды, ЗЭТО, ДКС, IEK, и все самые интересные события в дайджесте новостей из мира электротехники.

Читайте актуальные материалы в свежем выпуске журнала RusCable Insider и будете в курсе главных новостей отрасли.





