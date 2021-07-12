Участок дороги между Сургутом и Нижневартовском отремонтируют

Главгосэкспертиза России провела проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта участка трассы, проходящего по территории Сургутского района. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Автомобильная дорога г.Сургут – г.Нижневартовск протяженностью 222 км обеспечивает круглогодичное сообщение населенных пунктов Сургутского и Нижневартовского районов между собой, а также с окружным центром. Ремонтные работы пройдут на участке км 75+885 – км 90+623 длиной 14 788,53 м.

В ходе капитального ремонта, смету которого подтвердили эксперты Главгосэкспертизы России, на дороге выровняют поперечный и продольный профили покрытия, укрепят обочины, восстановят гидроизоляцию открытых частей водопропускных труб и заменят разрушенные элементы водоотводной системы. Также здесь частично заменят барьерное ограждение, нанесут разметку, установят дорожные знаки и сигнальные столбики, благоустроят две площадки отдыха.

Кроме того, будет отремонтирован расположенный на участке мост через реку Тром-Еган 1998 года постройки, на котором заменят ограждение, деформационные швы, одежду ездового полотна и прохожей части, высокопрочные болты в стыках и соединениях пролетных строений и другие элементы сооружения. Также на мосту и подходах организуют водоотвод, выполнят ремонт подферменных тумб и укреплений дамб, заменят лестничные сходы по откосам насыпей, расчистят русло реки от карчей.

Проектная документация разработана ООО «Стройуслуга». Застройщик - Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Управление автомобильных дорог».

Фото: travel.drom.ru