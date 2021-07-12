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В Москве пройдет второй в России аукцион на право реорганизации бывшей промзоны

В Москве пройдет второй в России аукцион на право реорганизации бывшей промзоны

12 июля 2021, 09:59
Рубрика: Инвестиции
Метки: ДИПП
Отрасль: Строительство 
Источник: ДИПП

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Проведение аукциона на реорганизацию бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе» в рамках программы «Индустриальные кварталы» было одобрено на заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы. Общий объем инвестиций в реализацию проекта может составить более 45 млрд рублей, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В августе этого года в Москве состоится второй в стране аукцион на право заключения договора комплексного развития территории в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Так, победитель реорганизует участок бывшей промышленной зоны «Алтуфьевское шоссе» общей площадью почти 30 га. Инвестиции в реализацию проекта составят более 45 млрд рублей, бюджетный эффект для города - 2,7 млрд рублей в год. Также будет создано почти восемь тысячи рабочих мест», - сказал заместитель мэра.

Первый в стране аукцион на право заключения договора комплексного развития территории состоялся в Москве в начале ноября прошлого года. В рамках соглашения будет реорганизована часть промзоны «Коровино» на севере столицы.

«Не позднее 2035 года на участке бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе» могут быть возведены до 721 тысячи квадратных метров недвижимости. Общая площадь объектов производственного и общественно-делового назначения составит 470 тысяч квадратных метров, жилая и социальная застройка займет 251 тысячу квадратных метров, в том числе 25 тысяч квадратных метров будет построено в рамках программы реновации», — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.  

Целью аукциона станет поиск инвестора, способного реализовать проект реорганизации по строго установленным параметрам и с соблюдением сроков строительства. Все объекты будут построены за счет средств инвестора, необходимые работы по благоустройству территории также будут выполнены инвестором.

В общей сложности инициатива московских властей по комплексному развитию территорий после реализации всех проектов позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более семи триллионов рублей.

 

Проект «Индустриальные кварталы» (Комплексное развитие территорий) позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории. Первый договор о КРТ в Москве был заключен в июле 2020 года — это проект комплексного развития территории в производственной зоне «Октябрьское поле» на общей площади территории 5,92 га. Инвестиции в развитие промзоны составят порядка 14 млрд рублей, бюджетный эффект — около 1,8 млрд рублей в год. Срок его реализации рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.

В начале июня 2021 года на XXIV Петербургском международном экономическом форуме были подписаны два договора о комплексном развитии территории «Кунцево» и второго участка промзоны «Коровино».

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Источник: ДИПП

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