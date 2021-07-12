Обновился раздел СИП и арматура
12 июля 2021, 10:48
Рубрика: Встречи
Метки: АРКТИКА, АЛЕКСАНДР НОВАК
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Основной темой встречи были вопросы общего развития топливно-энергетической сферы в автономном округе.
Центральной темой встречи стали вопросы общего развития топливно-энергетической сферы в Ямало-Ненецком автономном округе, её приоритеты. Кроме того, были обсуждены текущие и перспективные проекты добычи традиционных и трудноизвлекаемых углеводородов, готовящиеся к реализации в регионе, в частности в центре добычи углеводородов на севере Ямала и в Надым-Пур-Тазовском регионе. На сегодня на него приходится около 60% всей добычи российского газа, добыча на всём Ямале обеспечивает порядка 80% производства природного газа.
Арктическая зона, несмотря на удалённость месторождений, труднодоступность и в целом суровые условия и стоимость извлечения сырья, на сегодняшний день имеет одни из наиболее ясных перспектив с точки зрения наращивания поставок продукции потребителю, отметил Александр Новак в ходе встречи.
«В отличие от других отдалённых регионов, Арктическая зона и, в частности, Ямал имеет не только одни из крупнейших запасов нефти и газа среди регионов России, но и выстроенную десятилетиями, проверенную и слаженную цепочку транспортных коридоров. Нефтегазовые компании рассматривают здесь множество различных проектов к реализации, причём применение кластерного подхода при их развитии значительно повышает конкурентоспособность производства через оптимизацию капитальных, операционных и транспортных затрат. В итоге на сегодня компании планируют здесь не только добычные производства, но и проекты глубокой переработки сырья, производства сжиженного газа и другой продукции, востребованной на мировых рынках. Её поставки по Северному морскому пути позволят России укрепить свои позиции как на рынке АТР, так и стран Европы», – добавил вице-премьер.
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