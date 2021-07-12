Основной темой встречи были вопросы общего развития топливно-энергетической сферы в автономном округе.

Центральной темой встречи стали вопросы общего развития топливно-энергетической сферы в Ямало-Ненецком автономном округе, её приоритеты. Кроме того, были обсуждены текущие и перспективные проекты добычи традиционных и трудноизвлекаемых углеводородов, готовящиеся к реализации в регионе, в частности в центре добычи углеводородов на севере Ямала и в Надым-Пур-Тазовском регионе. На сегодня на него приходится около 60% всей добычи российского газа, добыча на всём Ямале обеспечивает порядка 80% производства природного газа.

Арктическая зона, несмотря на удалённость месторождений, труднодоступность и в целом суровые условия и стоимость извлечения сырья, на сегодняшний день имеет одни из наиболее ясных перспектив с точки зрения наращивания поставок продукции потребителю, отметил Александр Новак в ходе встречи.