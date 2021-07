Международные события, тренды, технологии. Обзор СИГРЭ

МЭА: энергопереход нужно ускорять, иначе климатических целей не достичь

Международное энергетическое агентство считает, что энергопереход нужно ускорять, иначе климатических целей не достичь. Перечень шагов приводится в докладе Net Zero to 2050: Roadmap for the Global Energy Sector.



Если мы будем активно ускоряться, то годовой объем инвестиций в низкоуглеродную энергетику вырастет до $5 триллионов к 2030 году, дополнительно увеличивая на 0,4% в год рост мирового ВВП, поможет сознать новые рабочие места, развить машиностроение и это несомненно добавит 4% к мировому ВВП уже к 2030 году.



Предполагается, что к 2050 году спрос на энергию снизится на 8% (потенциал энергоэффективности он такой), а 90% электроэнергии будет вырабатываться из возобновляемых источников, при этом почти 70% будет приходиться на СЭС и ВЭС, а остальное на ядерную энергетику.



Путь прогресса предлагает начать немедленное развертывание доступных и эффективных энергетических технологий в сочетании с глобальным толчком для ускорения инноваций. В частности необходимо ежегодное увеличение солнечной генерации к 2030 году на 630 ГВт, а ветряных электростанций на 390 ГВт.



Планировка газовых сетей для первого в Великобритании водородного города к 2030 году

Операторы газовых сетей Великобритании разработали стратегию по созданию первого в Великобритании города с водородным отоплением к 2030 году.

План водородной сети следует за обязательством премьер-министра Бориса Джонсона использовать потенциал чистого топлива в его ноябрьском плане из 10 пунктов для «зеленой промышленной революции». Энтузиазм в отношении водорода растет, и многие страны видят в нем ключ к обезуглероживанию некоторых из наиболее загрязняющих секторов.

Ажиотаж вокруг производства водорода из чистых источников набирает обороты по мере того, как правительства обнародуют щедрые планы субсидий для поддержки технологии, которая является дорогостоящей и недоказанной в масштабе. Европейский Союз заявил, что планирует направить до 470 миллиардов евро ($570 миллиардов) на инфраструктуру для производства топлива в ближайшие десятилетия.

Компания Дженерал Атомик (DIII-D, Сан-Диего) объявила о начале реализации проекта CAT (Compact Advaced Tokamak)

Это должен быть уже коммерческий термоядерный реактор, использующий все новейшие технологии. Проект призван обеспечить максимально быстрое внедрение достижений учёных в экономику США (в оригинале "for aggressive development of fusion energy in the U.S.").



В своих отчётах комитет по термоядерному синтезу DOE и NASEM декларируют совершенно ясную цель - включение термоядерных реакторов в энергетическую сеть страны уже в следующем десятилетии, т.е. в 2035-2040 годы. Кроме того, Дженерал Атомик - вовсе не единственная частная компания, инвестирующая в термоядерные исследования. Сейчас как грибы после дождя рождаются фирмы, ставящие своей целью коммерческий термояд.

Проект CAT является результатом многолетниx исследований на токамаке DIII-D и разработки реакторов серии ARIES. Одним из самых интересных пунктов является то, что этот реактор должен быть стационарным. Напомню, что токамак , являющийся по-сути, трансформаторо, в котором плазма является вторичной "обмоткой", требует "перезарядки" первичной цепи. Существует много схем замещения тока в плазме на время паузы, нужной для перекоммутации токов, но до сих пор они не были полностью удовлетворительными.

Новый графеновый алюминиево-ионный аккумулятор заряжается в 60 раз быстрее, чем литий-ионный

Сможет ли новый графеновый алюминиево-ионный аккумулятор вытеснить литиевый?

Австралийская компания Graphene Manufacturing Group (GMG), производящая графен и водород, объявила, что в совместной работе со специалистами Австралийского института биоинженерии и нанотехнологий Квинслендского университета разработали революционный графеновый алюминиево-ионный аккумулятор, с плотностью энергии ~7000 Вт/кг.

В настоящее время работы ведутся с форм-фактором «монетной» батарейки, но, по словам руководства компании, технологию можно масштабировать под любые типоразмеры, в том числе и те, что применяются для электромобилей и систем накопления энергии. Основой технологии является трёхслойный графен GMG с перфорацией на поверхности (SPG3-400), который имеет «значительное количество плоских мезопор (≈2,3 нм) и чрезвычайно низкое соотношение O/C 2,54%.

Опытно-промышленная установка для пиролиза природного и биогаза

Опытно-промышленная установка для пиролиза природного и биогаза с индукционным реактором позволяет производить «зеленый» водород методом пиролиза метана без выбросов СО2 и готовить хроматографически верифицируемые водородсодержащие смеси.

Конструкция опытно-промышленной установки предусматривает легкую замену катализаторов и ингибиторов в рамках испытания инновационных методов повышения степени конверсии метана и улучшения качества выходящих продуктов.

При работе на биогазе установка позволяет снижать содержание CO2 в исходной смеси за счет использования реакции Сабатье.

Система позволяет получать водородсодержащие газы (ВСГ), выделять чистый водород из ВСГ, готовить ВСГ заданного качества из сепарированных фракций.

Audi разрабатывает электрозаправочную станцию будущего в формате модульного хаба

Audi разрабатывает электрозаправочную станцию будущего в формате модульного хаба, обеспечивающего быструю зарядку шести электромобилей. ЭЗС оснащена собственными накопителями и солнечными модулями на крыше, которые обеспечивают дополнительную зеленую энергию. Модульная концепция также обеспечивает гибкость и масштабируемость.

Поскольку время зарядки автомобилей приближается к времени перерыва на кофе, в зарядном хабе есть зона отдыха для водителей. Например, Audi e-tron GT способен заряжать достаточно энергии на расстояние до 100 км примерно за пять минут, а зарядка от 5 до 80% занимает примерно 23 минуты в идеальных условиях.

Пилотный проект по размещению подобного хаба планируют реализовать в Германии во второй половине этого года.

Audi ожидает, что к 2025 году будет иметь более 20 полностью электрических моделей, и впервые в 2021 году более половины новых представленных моделей будут электрифицированы.

Цены на уголь растут по всему миру

Цены на уголь растут по всему миру от Китая до Европы и США. Быстрый рост спроса на самое «грязное» топливо совпал с перебоями добычи на нескольких крупнейших шахтах мира.

Жаркая погода в Северной Азии стимулирует потребление электроэнергии для кондиционирования воздуха, и все это происходит на фоне промышленного восстановления после коронавирусного кризиса. Проблемы с безопасностью на шахтах Китая и проливные дожди в Индонезии, которая является крупнейшим поставщиком угля в Китай, ограничивают добычу.

Рост цен на уголь вряд ли продлится долго, учитывая, что глобальная климатическая повестка усугубляет проблемы отрасли. Однако текущие высокие цены могут помочь ей прожить дольше, чем ожидалось.