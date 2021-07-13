 
За рубежом

Дан старт крупнейшему в истории Великобритании исследованию энергетической гибкости бытовых потребителей электроэнергии

Дан старт крупнейшему в истории Великобритании исследованию энергетической гибкости бытовых потребителей электроэнергии

13 июля 2021, 13:30
Рубрика: За рубежом
Метки: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 3 мин
355

Системный оператор Великобритании – National Grid Electricity System Operator (NGESO) – и системный оператор Шотландии – Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN) – объединились с британскими энергокомпаниями Octopus Energy и Ohme в консорциум для проведения крупнейшего в истории Великобритании исследования энергетической гибкости бытового сектора (home energy flexibility study).

Исследование, получившее название CrowdFlex, стартовало в июне текущего года и охватит более 25 тыс. британских домохозяйств. В рамках исследования планируется провести анализ различных моделей потребления электроэнергии (customer energy use patterns). Цель исследования – продемонстрировать потребителям, как они могут оптимизировать график зарядки электромобилей, работы тепловых насосов и домашних СНЭЭ, а также получить доступ к более дешевой и экологически чистой электроэнергии. В ходе исследования будет рассмотрено, как модели потребления электроэнергии меняются в зависимости от ценовых сигналов энергорынка вследствие использования интеллектуальных тарифов (smart tariffs) компании Octopus Energy, а также программ для интеллектуальных зарядных устройств электромобилей и мобильного приложения по оптимизации электропотребления (smart electric vehicle chargers and mobile app) производства компании Ohme.

Результаты исследования покажут, как изменения цен на электроэнергию и модели потребления влияют на поведение потребителей и какое воздействие это оказывает на гибкую интеллектуальную энергосистему, все в большей степени использующую ВИЭ (flexible smart grid powered increasingly by renewables).

Электромобили и тепловые насосы представляют огромные возможности для электроэнергетической системы Великобритании. Согласно сценариям развития энергетики, разработанным NGESO, к 2030 г. в Великобритании будет эксплуатироваться 11 млн электромобилей, а к 2028 г. правительство планирует устанавливать по 600 тыс. тепловых насосов в год. Эффективное использование энергетической гибкости как электромобилей, так и тепловых насосов, станет ключом к созданию энергосистемы будущего. Как ожидается, это побудит потребителей использовать еще больше электроэнергии, выработанной из ВИЭ, при этом перемещая свое электропотребление на часы непиковой нагрузки.

NGESO и SSEN планируют использовать полученные результаты для лучшего понимания того, как потребители реагируют на возможности использования потенциала энергетической гибкости своих домохозяйств в обеспечении балансовой надежности национальной и местной энергосистем.

Официальный сайт NGESO

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
HVDC соединения Финляндия – Швеция и Финляндия – Эстония признаны одними из самых надежных среди ска... 13.07.2021
HVDC соединения Финляндия – Швеция и Финляндия – Эстония признаны одними из самых надежных среди ска...
На Адриатике будет построен крупный центр 12.07.2021
На Адриатике будет построен крупный центр "чистой" энергии в составе объектов ветровой и солнечной г...
Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети автоматической защитой генератора 12.07.2021
Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети автоматической защитой генератора
Как ЕС будет взимать углеродный сбор? 12.07.2021
Как ЕС будет взимать углеродный сбор?

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно