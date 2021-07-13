Системный оператор Великобритании – National Grid Electricity System Operator (NGESO) – и системный оператор Шотландии – Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN) – объединились с британскими энергокомпаниями Octopus Energy и Ohme в консорциум для проведения крупнейшего в истории Великобритании исследования энергетической гибкости бытового сектора (home energy flexibility study).

Исследование, получившее название CrowdFlex, стартовало в июне текущего года и охватит более 25 тыс. британских домохозяйств. В рамках исследования планируется провести анализ различных моделей потребления электроэнергии (customer energy use patterns). Цель исследования – продемонстрировать потребителям, как они могут оптимизировать график зарядки электромобилей, работы тепловых насосов и домашних СНЭЭ, а также получить доступ к более дешевой и экологически чистой электроэнергии. В ходе исследования будет рассмотрено, как модели потребления электроэнергии меняются в зависимости от ценовых сигналов энергорынка вследствие использования интеллектуальных тарифов (smart tariffs) компании Octopus Energy, а также программ для интеллектуальных зарядных устройств электромобилей и мобильного приложения по оптимизации электропотребления (smart electric vehicle chargers and mobile app) производства компании Ohme.

Результаты исследования покажут, как изменения цен на электроэнергию и модели потребления влияют на поведение потребителей и какое воздействие это оказывает на гибкую интеллектуальную энергосистему, все в большей степени использующую ВИЭ (flexible smart grid powered increasingly by renewables).

Электромобили и тепловые насосы представляют огромные возможности для электроэнергетической системы Великобритании. Согласно сценариям развития энергетики, разработанным NGESO, к 2030 г. в Великобритании будет эксплуатироваться 11 млн электромобилей, а к 2028 г. правительство планирует устанавливать по 600 тыс. тепловых насосов в год. Эффективное использование энергетической гибкости как электромобилей, так и тепловых насосов, станет ключом к созданию энергосистемы будущего. Как ожидается, это побудит потребителей использовать еще больше электроэнергии, выработанной из ВИЭ, при этом перемещая свое электропотребление на часы непиковой нагрузки.

NGESO и SSEN планируют использовать полученные результаты для лучшего понимания того, как потребители реагируют на возможности использования потенциала энергетической гибкости своих домохозяйств в обеспечении балансовой надежности национальной и местной энергосистем.

Официальный сайт NGESO