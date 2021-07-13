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Евгений Грабчак: "В каждом регионе будет определена системообразующая ТСО"

Евгений Грабчак: В каждом регионе будет определена системообразующая ТСО

13 июля 2021, 10:36
Рубрика: Персоны
Метки: ЕВГЕНИЙ ГРАБЧАК, МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Министерство энергетики России

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Минэнерго России разработало ряд мер по улучшению работы территориальных сетевых компаний для повышения надежности энергоснабжения потребителей, рассказал Евгений Грабчак в статье для журнала «Энергетическая политика».

По словам заместителя Министра, в сетях высокого напряжения (110 кВ и выше) Минэнерго на протяжении нескольких лет видит стабильный тренд на снижение количества нарушений. Так, по итогам осенне-­зимнего периода 2020–2021 годов аварийность по оборудованию высокого класса напряжения снизилась на 7 %. Однако в распределительных сетях (0,4–6–10 кВ) ситуация обратная.

Основной причиной отключений часто являются неблагоприятные погодные условия. А основным фактором, способствующим увеличению числа и продолжительности нарушений, является высокий износ и ненадлежащее техническое обслуживание электросетевых объектов.

Евгений Грабчак в статье отметил, что работа по повышению надежности и улучшению качества электроснабжения ведется по нескольким направлениям.

«Во-первых, мы усиливаем роль региональных штабов по вопросам оценки готовности территориальных сетевых организаци (ТСО) к прохождению отопительного сезона и ликвидации последствий аварий. Мы наделяем их полномочиями по мониторингу аварийного запаса», – пояснил заместитель Министра.

Во-вторых, текущая методика мониторинга готовности к ОЗП дополняется новыми показателями для оценки рисков нарушения по электросетям напряжения 35 кВ и ниже. Показатели включают оценку ряда параметров. В их числе аварийный запас,  выполнение инвестпрограмм по запуску новых и реконструируемых объектов, наличие оборудования с превышением нормативного срока службы, длительность устранения аварий и ряд других. Если у ТСО неоднократно будут высокие риски нарушений, оно будет лишаться своего статуса.

«В-третьих, в каждом регионе будет определена системообразующая ТСО (региональный оператор) для оперативно-­технологического управления и аварийно-­восстановительных работ в отношении объектов электросетевого хозяйства, собственник которых лишился статуса ТСО, до момента передачи этих объектов другому собственнику», – сказал Евгений Грабчак и пояснил, что планируется установить критерии по определению регионального оператора, а также его полномочия и требования для него.

Полную версию статьи читайте на официальном сайте Минэнерго в разделе «Интервью и комментарии».

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Источник: Министерство энергетики России

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