Итоги ИННОПРОМ-2021

5-8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз прошла международная промышленная выставка ИННОПРОМ. Страной-партнером выставки выступила Италия.

Более 500 компаний приняли участие в выставке (из них 35% - иностранные), а всего свои делегации прислали более 1800 компаний, ассоциаций и регионов России. За четыре дня ИННОПРОМ посетили 20,000 человек.

Национальные экспозиции представили 11 иностранных государств (страна-партнер Италия, Япония, Белоруссия, Бельгия, Германия, Венгрия, Зимбабве, Казахстан, Польша, Чехия, Узбекистан), региональные экспозиции сформировали 18 субъектов Российской Федерации (Алтайский край, Калужская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Липецкая область, Правительство Москвы, Пермский край, Республика Крым, Республика Татарстан, Республика Удмуртия, Ростовская область, Свердловская область, Саратовская область, Томская область, Тульская область, Ульяновская область, Челябинская область и Ханты-Мансийский автономный округ). Наиболее масштабную национальную экспозицию представила Итальянская Республика (61 компания), выступившая в почетном статусе страны-партнера.

38 зарубежных государств направили делегации для участия в ИННОПРОМ. Официальные делегации Италии, Венгрии, Сербии, Словении, Зимбабве, а также стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан) возглавили министры, курирующие вопросы промышленности. В мероприятии также принял участие министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян.

В рамках выставки ИННОПРОМ прошло более 100 деловых мероприятий, посвященных актуальным вопросам промышленного развития, в том числе цифровизации промышленности, автоматизации производства, кибербезопасности, роботизации, энергосбережению и энергоэффективности, обращению с отходами и утилизации, развитию водородных технологий, подготовке кадров и др. Также в начале пленарной сессии была вручена Национальная промышленная премия «Индустрия», победителем которой стала компания «С-Инновации», создатель технологии на основе высокотемпературных сверхпроводников. Награду резиденту Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) вручил Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин, Председатель Правительства РФ: «ИННОПРОМ — хорошая возможность представить новые разработки и идеи, выстроить взаимовыгодное сотрудничество на будущее. Уверен, в дискуссиях, которые развернутся здесь на протяжении нескольких дней, будут выработаны оптимальные решения и хочу от всей души пожелать всем вам плодотворной работы».

Накануне открытия ИННОПРОМ Председатель Правительства РФ провел встречу с руководителями ведущих российских и зарубежных промышленных предприятий-участников: Enel, Pirelli, Skoda Auto, «Ренова», «Лаборатория Касперского», «1С», «КАМАЗ», «УГМК», «СИБУР», «ПК Транспортные системы», «МХК «Еврохим» и др.

В первый день работы Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, 5 июля, прошла главная стратегическая сессия «Гибкое производство. Максимальная адаптация». Главную сессию ИННОПРОМ-2021 открыл председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. «Уверен, многое из того, что здесь увидят гости и участники «ИННОПРОМа», откроет для них новые возможности. А в совместных дискуссиях будут даны ответы на непростые вопросы. Как будет меняться промышленность. Что для этого могут и должны сделать органы государственной власти. А главное – с какими последствиями такой трансформации столкнутся люди. Ведь технологии не только упрощают нашу жизнь, но и создают среду, в которой привычные методы уже не работают», - заявил в своем выступлении Мишустин.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в своем выступлении затронул вопросы автоматизации и роботизации: «Многие боятся, что будут уходить какие-то специальности и у людей возникнет проблема с отсутствием рабочих мест. Это не так. По всем международным экспертным мнениям, к 2025 году уйдет порядка 83 существующих специальностей, но при этом 95 появится. В нашей стране отсутствует проблема нехватки рабочих мест. Мы сегодня находимся в постоянном поиске и привлечении новых высоко квалифицированных специалистов на новые предприятия».

В главной сесии ИННОПРОМ также приняли участие председатель совета директоров, заместитель главного исполнительного директора Pirelli Марко Тронкетти Провера, уполномоченый концерна Volkswagen по России и СНГ, председатель правления Skoda Auto Томас Шэфер, главный исполнительный директор Gedeon Richter Plс Габор Орбан, главный исполнительный директор Ansaldo Energia Джузеппе Марино, председатель Правления «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.

В рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ состоялась главная пленарная сессия Российско-итальянского промышленного форума «От гибкого производства к сотрудничеству в высоких технологиях. Новые перспективы». В сессии приняли участие министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, министр экономического развития Итальянской Республики Джанкарло Джорджетти, председатель правления «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов, генеральный директор «Газпром нефть» Александр Дюков, председатель совета директоров Pirelli Марко Тронкетти Провера, генеральный директор Российский экспортный центр Вероника Никишина, президент агентства ICE Карло Мариа Ферро, директор ICE Москва – отдела по развитию торгового обмена посольства Италии, руководитель сети корпунктов ICE в России Франческо Пенсабене.

«Я счастлив быть здесь. Но это важный сигнал — приехать лично на крупную международную выставку, где у Италии есть возможность показать себя в своём промышленном и технологическом измерении, готовом к масштабному вызову будущего, - высказался министр экономического развития Итальянской Республики Джанкарло Джорджетти. - Большие решения, принятые на международном уровне — энергетический переход, развитие технологий, новая граница биомедицины, да и тот же вопрос производства вакцин. Все это отрасли, где Италия может показать себя. Кроме того, я считаю, что эта естественная симпатия между Италией и Россией, в которой я смог убедиться лично в эти дни, может также способствовать развитию и экономическому сотрудничеству между двумя странами».

Форум в очередной раз подтвердил статус эффективной b2b-площадки для общения малых и средних компаний с крупнейшими российскими и международными заказчиками.

Мероприятия международной выставки ИННОПРОМ организованы при соблюдении санитарно-эпидемиологических рекомендаций Роспотребнадзора.