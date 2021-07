Компания Sumitomo Electric Industries, Ltd. и её дочерняя компания Sumitomo Electric U.S.A., Inc., сообщают об успешном завершении проекта модернизированной замены кабеля в трубе на кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена в энергосистеме города Сан-Франциско, штат Калифорния, США. Проект был завершён в 16 мая 2020 года после того, как кабельная система прошла все процедуры испытаний конструкции. Проект, известный под названием San Bruno Interchange Project, разработанный крупнейшей электроэнергетической компанией Калифорнии Pacific Gas and Electric Company (PG&E), предусматривал замену одной из существующих кабельных систем в трубопроводе (газонаполненный кабель высокого давления) на новую кабельную систему (кабель с экструдированной сплошной изоляцией). При этом должны были быть выполнены следующие задачи: максимальное повторное использование существующей инфраструктуры, сохранение пропускной способности системы, ограничение до минимума строительных работ и минимизация потенциальных расходов на техническое обслуживание и эксплуатационных расходов.

Во время реализации проекта были проложены новые 115-кВ подземные силовые кабели переменного тока с изоляцией из сшитого полиэтилена в существующем стальном трубопроводе диаметром 8 дюймов (20,3 см) для подачи электроэнергии на существующие подстанции между г.г. Сан-Бруно и Южный Сан-Франциско, штат Калифорния, и подсоединения округа Сан-Матео к воздушным линиям.

Длина трассы, соединяющей две подстанции между участком энергообмена, составляет приблизительно 365 метров. Для этого проекта было установлено требование, чтобы при замене кабелей существующие стальные трубы диаметром около 20,3 см оставались неповреждёнными.

Проект предусматривал также прокладку методом задувки оптического кабеля, системы распределённых датчиков температуры (DTS) и установку соответствующего оборудования, а также выполнение монтажных работ в кабельном колодце и на подстанциях, проведение полевых испытаний и пуско-наладочных работ.

Работы по прокладке и монтажу были завершены без каких-либо происшествий в пределах сметы проекта и с опережением графика. Прокладка, монтаж и испытания были завершены в марте 2020 года, подключение системы компанией PG&E было осуществлено 16 мая 2020 года.

Для этого проекта компания Sumitomo Electric разработала, изготовила с использованием своей запатентованной в США и Японии технологии, поставила и проложила свой новый высоковольтный трёхфазный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена и соответствующую арматуру. Кабели были произведены компанией Sumitomo Electric в Японии и поставлены компанией Sumitomo Electric U.S.A., Inc.

Качественно новый трёхфазный кабель состоит из специально разработанных трёх скрученных одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, рассчитан на высокую допустимую нагрузку по току при самом большом сечении токопроводящей жилы 2500 круговых милов, обеспечивает снижение тепломеханической усталости, присущей силовым кабелям и даёт возможность сократить объём работ и пространства, необходимые для прокладки по сравнению с одножильными кабелями.

Компания Sumitomo Electric разработала свою инновационную технологию производства трёхфазного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена в результате интенсивных исследований и консультаций со своими потребителями. Этот кабель был предложен компанией в качестве альтернативы с целью решения проблем, связанных с существующими кабелями в трубе. Предложенная технология позволяет максимально использовать существующую инфраструктуру, сохранить пропускную способность и сократить до минимума издержки и время, необходимые для монтажа и прокладки.

Трёхфазные кабели компании Sumitomo Electric соответствуют требованиям отраслевых стандартов в отношении толщины изоляции и электростатического напряжения и находятся в коммерческой эксплуатации в США с 2018 года.

Выполнение целей, поставленных компанией Pacific Gas and Electric Company, было обеспечено в результате успешной реализации этого важного проекта командой экспертов, включая компанию Black & Veatch Construction Inc. в качестве головного подрядчика и компанию Sumitomo Electric в качестве разработчика и производителя кабельной системы при сотрудничестве компании New River Electrical Corp в качестве субподрядной монтажной организации.