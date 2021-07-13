Рады представить вашему вниманию пятнадцатый выпуск рубрики «Низкоуглеродное развитие».

В данной рубрике публикуются актуальные материалы в области углеродного регулирования, климатической повестки, технологий и решений в области низкоуглеродного развития в России и мире.

Мы надеемся на активное участие членов Сообщества и информационных партнеров в рубрике. Если у Вас есть интересные материалы – направляйте на адрес cigre@cigre.ru cо ссылкой на источник.

Все выпуски рубрики «Низкоуглеродное развитие» доступны по ссылке.

Материалы выпуска №15:

Правительство уточнило целевые показатели и условия поддержки проектов в сфере зелёной энергетики

В России продлены и скорректированы Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 2035 года. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В документе актуализированы значения целевых показателей объёма производства и потребления электроэнергии, а также уточнены целевые показатели экспорта оборудования ВИЭ.

Корректировки потребовались в связи с ранее принятым решением о продлении государственной программы поддержки ВИЭ до 2035 года. К этому сроку за счёт развития отрасли в России будет введено более 12 ГВт мощностей генерации на основе возобновляемых источников энергии.

Общий объём господдержки проектов в сфере ВИЭ до 2035 года составит 360 млрд рублей.

Подписанным документом внесены изменения в распоряжение Правительства от 8 января 2009 года №1-р.

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Федеральный проект «Чистый воздух» может быть реализован еще в 22 городах России

В рамках Петербургского Международного Экономического Форума Федеральной службой по надзору в сфере природопользования были подписаны Меморандумы, способствующие дальнейшему расширению федерального проекта «Чистый воздух» в городах, характеризующихся высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, а также наличием проблем с качеством атмосферного воздуха.

В данном документе определяются города, в которых необходимо провести комплексную оценку состояния атмосферного воздуха, организовать аналитическую работу, определить основные направления дальнейших действий органов власти по включению городов в федеральный проект «Чистый воздух» с использованием существующего опыта реализации проекта. В соответствии с положениями Меморандума планируется создание рабочих групп для выработки оптимальных решений по реализации настоящего документа, определяется порядок и механизмы исполнения этих решений, что позволит уже на текущей стадии определить точечные направления оптимизации и концентрации усилий в дальнейшей деятельности, в том числе с участием научного сообщества.

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"Роснано" создаст углеродно-нейтральную территорию в Мурманской области

"Роснано" заключило соглашение с Мурманской областью по реализации на ее территории пилотных проектов по сокращению выбросов парниковых газов Carbone Free Zone. Церемония состоялась в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), подписи под документом поставили председатель правления УК "Роснано" Сергей Куликов и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"В рамках соглашения будет реализован пилотный проект по созданию углеродно-свободной зоны (УСЗ) на территории региона. В пределах этой зоны будет реализован комплекс мероприятий по внедрению технологий с различным уровнем готовности, направленных на снижение выбросов парниковых газов в жизненном цикле производства промышленной продукции", - говорится в сообщении пресс-службы "Роснано".

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Обратная сторона энергоперехода – устаревшие ветропарки и солнечные панели, которые нужно утилизировать. Эта проблема до сих пор не решена — Новак

Как отметил вице-премьер РФ Александр Новак на сессии ПМЭФ, в Европе объём устаревшего оборудования в сфере ВИЭ может составить 120 млн т. Только​ в Германии, по официальным данным, необходимо утилизировать к 2023г 14 тыс. установок. В целом же, масса накопленных устаревших ветроустановок, требующих переработки, к 2062г может составить 40 млн т, а солнечных батарей — около 80 млн т.

«Например ветреные генераторы уже были лет сорок назад, цикл такого ветрогенератора уже​ заканчивается: нужно утилизировать 3 лопасти длинной 50 м из пластика , который не разлагаются. Это 20 тонн только одного ветряного генератора», — сказал вице-премьер.

«Между тем проблема утилизации не решена как экономически так и технологически», - добавил А. Новак.

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Банки разрабатывают меры по декарбонизации сталелитейной промышленности

Шесть крупных международных банков — ведущих кредиторов сталелитейного сектора — Citi, Goldman Sachs, ING, Societe Generale, Standard Chartered и UniCredit — собрались вместе, чтобы определить общие стандарты действий по декарбонизации производства стали в рамках коллективного соглашения о финансировании, привязанном к выполнению климатических задач (англ. climate-aligned finance agreement). Такое соглашение призвано задать основу для оценки и раскрытия соответствия металлургов целевым показателям по защите климата, измерения прогресса, достигаемого компаниями отрасли в этом деле.

Банки сформировали специальную рабочую группу по сталелитейной промышленности при участии американского RMI (Rocky Mountain Institute) с целью разработки отраслевого соглашения к Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата в ноябре 2021 года (COP26).

Сталь — это основа современного общества: материал, из которого строятся здания, автомобили, железные дороги, дороги и мосты. Несмотря на то, что низкоуглеродные технологии существуют во многих отраслях промышленности, в сталелитейном секторе, на который приходится примерно 8% мировых энергетических выбросов и который сильно зависит от угля, коммерчески жизнеспособные альтернативы для промышленного применения все еще находятся на ранней стадии. При обычном сценарии ведения бизнеса выбросы сталелитейного сектора могут вырасти до 20% от мирового углеродного бюджета к 2050 году (при его расчёте с учетом цели по ограничению роста температуры 1,5°C).

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Страны G7 хотят прекратить финансирование угольной энергетики до конца 2021 года

Министры окружающей среды стран «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, США, Франция, Япония, Канада) опубликовали коммюнике «по климату и окружающей среде».

В документе подтверждается приверженность G7 переходу к экономике с нулевым балансом выбросов (Net Zero) для достижения климатических целей по удержанию глобального потепления не выше 1,5 градусов Цельсия.

Страны также подтверждают свои обязанности согласовать международное финансирование с целями Парижского соглашения.

При этом отмечается, что выработка электроэнергии на основе угля является самым крупным фактором глобального повышения температуры.

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«Зелеными» в России могут считаться проекты водородного и газомоторного транспорта, а также атомной энергетики

16 марта 2021 года на площадке Минэкономразвития РФ при участии представителей ВЭБ.РФ, Банка России, Минпромторга, Министерства природных ресурсов, Минэнерго и представителей банковского и бизнес-сообщество состоялось обсуждение проекта национальной Таксономии зеленых проектов, подготовленной ВЭБ.РФ.

Документ разрабатывался по аналогии с Таксономией устойчивого финансирования ЕС, и учитывает специфику российской экономики. Основная цель документа – это стимулирование «зеленой» деятельности и проектов, направленных на борьбу с изменениями климата, повышения эффективности использования ресурсов.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил, что опираясь на практику других стран, расширен перечень сфер, в которых могут реализовываться «зеленые» проекты. При этом создана уникальная национальная классификация.

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Декарбонизация нефтегазовой отрасли третьей категории

Став участниками Парижского климатического соглашения (2015 год), государства договорились осуществлять меры по снижению выбросов парниковых газов (ПГ).

Нефтегазовая отрасль прямо и опосредованно ответственна за примерно 40% всех выбросов ПГ от человеческой деятельности. Поэтому она сталкивается с социальным и политическим давлением, растущими требованиями декарбонизации со стороны регуляторов и инвесторов.

Крупнейшие нефтяные компании давно занимаются повышением энергоэффективности своей деятельности, что способствует удельному сокращению выбросов ПГ. Однако в последние два года их «климатические инициативы» намного превосходят всё делавшееся ранее. Можно говорить о резком ускорении и значительном углублении активности крупнейших иностранных нефтегазовых корпораций в сфере декарбонизации.

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Энергопереход доведет нефть до 10 долларов к 2050 году

Нефть марки Brent может подешеветь до 10 долларов за баррель к 2050 году, если большинство стран мира будет действовать решительно для достижения климатических целей Парижского соглашения, считают эксперты Wood Mackenzie.

По их мнению, если мир все же нацелится на ограничение повышения температуры 2 градусами по Цельсию, это приведет к настоящей революции в энергетике и резко снизит глобальный спрос на нефть.

Сценарий ускоренного энергоперехода не является базовым, а лишь одним из возможных вариантов, отмечает компания. Он предполагает резкое падение спроса на нефть и, соответственно, цены. Основными поставщиками нефти останутся производители дешевого сырья Ближнего Востока.

По данным WoodMac, к 2050 году ОПЕК, вероятно, будет иметь рыночную долю более 50 процентов, но меньший контроль над рынком — резкое падение спроса не позволит им управлять рынком и поддерживать цены так, как это происходит сейчас.

Следовательно, нефть начнет дешеветь уже в этом десятилетии: к 2030 году цена может составить 40 долларов, а к 2050 году — 10-18 долларов за баррель.

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Сбербанк к 2023 году изменит подход к кредитованию

Сбербанк в прошлом году ограничил выдачу кредитов корпоративным клиентам с неприемлемо высоким уровнем ESG-рисков из "грязных" отраслей, к 2023 году планирует распространить данный скоринг на весь портфель, говорится в годовом отчете крупнейшего российского банка.

Принципы устойчивого развития, или принципы ESG (environmental, social, governance) — это экологическая, социальная и управленческая ответственность. Ряд зарубежных инвесторов уже вкладывают свои средства только в компании, соблюдающие принципы ESG.

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Московская биржа начала расчет "Индекса МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов"

26 марта 2021 года Московская биржа начала расчет и публикацию нового индикатора - "Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов". В базу расчета индикатора входят акции российских эмитентов, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Код индекса – MRSVR.

Новый индекс учитывает требования регулирования о негосударственных пенсионных фондах, что делает возможным инвестирование пенсионных накоплений в корзину бумаг индекса или финансовый продукт, базовым активом которого может выступить новый индикатор.

Помимо ценового индекса начнется расчет и публикация версии индекса полной доходности - "Индекс МосБиржи-РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности", который будет рассчитываться с использованием аналогичной базы расчета, но учитывать также дивидендные выплаты по акциям, входящим в его состав. Код индекса – MRSVRT.

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