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Продление аттестации изоляторов ООО "ВОЛЬТА"

Продление аттестации изоляторов ООО ВОЛЬТА

13 июля 2021, 10:12
Рубрика: Компании
Метки: ФОРЭНЕРГО, АТТЕСТАЦИЯ, ВОЛЬТА
Отрасль: Электротехника 
Источник: ООО ПО "Форэнерго"

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Завершена процедура продления срока действия заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» на изоляторы керамические опорные стержневые напряжением 20-110 кВ производства ООО «ВОЛЬТА».

ООО «ВОЛЬТА» (г. Южноуральск) – российский производитель фарфоровых опорных стержневых изоляторов нового поколения для электростанций и подстанций. Компания была создана в 2013 г. как инновационный проект по выпуску фарфоровых опорно-стержневых изоляторов абсолютно нового уровня качества. Входит в ПО «ФОРЭНЕРГО». Изоляторы ООО «ВОЛЬТА» имеют более высокие показатели по механической и электрической прочности, по долговечности и устойчивости к загрязнению в сравнении с аналогами, выпускавшимися в РФ ранее.

Уже в сентябре 2015 года продукция молодого отечественного предприятия была аттестована на соответствие техническим требованиям ПАО «Россети» и успешно поставляется на электросетевые объекты.

Проведенная в рамках процедуры продления срока действия аттестации инспекционная проверка производства подтвердила наличие необходимых условий на заводе ООО «ВОЛЬТА» для производства изоляторов керамических опорных стержневых. Продукция рекомендована для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети».

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Источник: ООО ПО "Форэнерго"

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