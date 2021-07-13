В Подмосковье началась реализация программы замены опорно-стержневой изоляции (ОСИ) на 13 подстанциях классов напряжения 220-500 кВ. Работы проводятся на энергообъектах, питающих города Ногинск, Ивантеевка, Зарайск, Орехово-Зуево, Дмитров, Воскресенск и потребителей Богородского, Чеховского и Коломенского, Пушкинского, Мытищинского и Щелковского городских округов. До начала отопительного сезона будет заменено 780 изоляторов, на эти цели выделено 11 млн рублей.

В настоящее время замена ОСИ проводится на объекте Московского энергокольца – подстанции 500 кВ «Трубино», питающей потребителей северо-восточной части Подмосковья, в т.ч. объекты компании «Роскосмос». Аналогичные работы ведутся на подстанции 220 кВ «Федино», которая обеспечивает электроэнергией городской округ Воскресенск. Полностью завершена замена изоляции на подстанции 220 кВ «Дмитров» - центра питания Дмитровского городского округа.

Опорно-стержневая изоляция предназначена для крепления токоведущих частей в электроустановках. Перепады температур, осадки, ветер приводят к износу и разрушению изоляторов, что может стать причиной технологических нарушений. Выработавшие свой ресурс изоляторы, меняются на современные аналоги, обладающие высокой механической и электрической прочностью, термостойкостью. Своевременное выполнение таких работ обеспечивает надежность эксплуатации основного подстанционного оборудования.