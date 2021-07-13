 
Модернизация

"Россети ФСК ЕЭС" обновит изоляцию на главных питающих подстанциях Московской области

Россети ФСК ЕЭС обновит изоляцию на главных питающих подстанциях Московской области

13 июля 2021, 09:12
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
99

В Подмосковье началась реализация программы замены опорно-стержневой изоляции (ОСИ) на 13 подстанциях классов напряжения 220-500 кВ. Работы проводятся на энергообъектах, питающих города Ногинск, Ивантеевка, Зарайск, Орехово-Зуево, Дмитров, Воскресенск и потребителей Богородского, Чеховского и Коломенского, Пушкинского, Мытищинского и Щелковского городских округов. До начала отопительного сезона будет заменено 780 изоляторов, на эти цели выделено 11 млн рублей.

В настоящее время замена ОСИ проводится на объекте Московского энергокольца – подстанции 500 кВ «Трубино», питающей потребителей северо-восточной части Подмосковья, в т.ч. объекты компании «Роскосмос». Аналогичные работы ведутся на подстанции 220 кВ «Федино», которая обеспечивает электроэнергией городской округ Воскресенск. Полностью завершена замена изоляции на подстанции 220 кВ «Дмитров» - центра питания Дмитровского городского округа.

Опорно-стержневая изоляция предназначена для крепления токоведущих частей в электроустановках. Перепады температур, осадки, ветер приводят к износу и разрушению изоляторов, что может стать причиной технологических нарушений. Выработавшие свой ресурс изоляторы, меняются на современные аналоги, обладающие высокой механической и электрической прочностью, термостойкостью. Своевременное выполнение таких работ обеспечивает надежность эксплуатации основного подстанционного оборудования.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети ФСК ЕЭС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Более 460 миллионов рублей направит 13.07.2021
Более 460 миллионов рублей направит "Читаэнерго" на реализацию ремонтной программы этого года
Энергетики ДГК активно ведут реализацию ремонтной программы 13.07.2021
Энергетики ДГК активно ведут реализацию ремонтной программы
12.07.2021
"Россети Ленэнерго" построили электросетевую инфраструктуру для нового корпуса НИИ скорой помощи им....
АО 12.07.2021
АО "Мособлэнерго" планирует установить 20 ЭЗС для электротранспорта в Подмосковье
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно