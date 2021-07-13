13 июля решением Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС Группа компаний» Руслан Измайлов назначен на пост генерального директора.

Руслан Кимович Измайлов посвятил энергетической отрасли 25 лет и 14 из них проработал в Системном операторе: сначала в Тюменском РДУ, где прошел путь от заместителя начальника оперативно-диспетчерской службы до первого заместителя директора — главного диспетчера, затем в ОДУ Урала, где был директором по управлению режимами — главным диспетчером, а позднее – заместителем генерального директора. С 2017 по 2021 год трудился в ПАО «ФСК ЕЭС».

Ранее пост генерального директора АО «НТЦ ЕЭС Группа компаний»занимала Ольга Быкова.

АО «НТЦ ЕЭС Группа компаний» (зависимое общество АО «Системный оператор Единой энергетической системы) – научно-технический холдинг, обеспечивающий разработку прикладных, инженерных, инвестиционных и правовых решений в электроэнергетике. Группа объединяет АО «НТЦ ЕЭС Развитие энергосистем», АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление», АО «НТЦ ЕЭС Управление энергоснабжением».

Официальный сайт www.ntc-msk.ru