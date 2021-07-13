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Светодиодные прожекторы СДО 08 из линейки IEK Lighting PRO – теперь доступны и с концентрированной КСС 30°

Светодиодные прожекторы СДО 08 из линейки IEK Lighting PRO – теперь доступны и с концентрированной КСС 30°

13 июля 2021, 10:24
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
Источник: Группа компаний IEK

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IEK GROUP расширяет линейку IEK Lighting PRO и представляет светодиодные прожекторы СДО 08 PRO IEK® с концентрированной КСС (К30°). Для новых моделей так же, как и для остальной серии, характерны высокие показатели эффективности и надежности.

Новый тип КСС ещё больше расширит сферу применения прожекторов СДО 08 из серии IEK Lighting PRO, теперь в ассортименте представлены модели с 4 различными типами КСС.

Подробнее — на сайте iek.lighting

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Источник: Группа компаний IEK

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