IEK GROUP расширяет линейку IEK Lighting PRO и представляет светодиодные прожекторы СДО 08 PRO IEK® с концентрированной КСС (К30°). Для новых моделей так же, как и для остальной серии, характерны высокие показатели эффективности и надежности.

Новый тип КСС ещё больше расширит сферу применения прожекторов СДО 08 из серии IEK Lighting PRO, теперь в ассортименте представлены модели с 4 различными типами КСС.

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