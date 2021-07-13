В Дежурную часть ОМВД России по г.о. Егорьевск обратился представитель строительной организации с заявлением о краже электрического кабеля с неохраняемой территории объекта на Коломенском шоссе. Сумма ущерба составила более 340 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 21-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья. По данному факту следователем Следственного Отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Егорьевским городским судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.