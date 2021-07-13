Оборудование позволит снизить потери электроэнергии и обеспечит надежность электроснабжения потребителей.

В июне 2021 года в филиале «Калугаэнерго» запущен пилотный проект, в рамках которого впервые проводится опытная эксплуатация инновационных силовых трансформаторов со сниженными потерями.

«Новые трансформаторы позволят повысить надежность и качество электроснабжения потребителей Калужской области и снизить потери», – отметил директор филиала «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» Дмитрий Федоров.

В рамках проекта на электросетевых объектах Цифрового Боровского РЭС установлено 3 энергосберегающих трансформатора мощностью 250 кВА: 2 с сердечником из аморфных сплавов типа ТСЛ-АП-250-10/0.4 и 1 с негорючим жидким диэлектриком типа ТМ-АП-250-10/0.4.

Первый тип трансформатора позволяет значительно снизить потери холостого хода (до 70%) и повысить КПД электрооборудования. Кроме того, его преимущество и в новой конструкции. Она имеет меньший вес, на 5% в сравнении с аналогичными трансформаторами той же мощности, и габариты. Также, при номинальной нагрузке трансформатор не перегревается.

В трансформаторе с негорючим жидким диэлектриком используется высокотемпературный силиконовый теплоноситель. Данный диэлектрик является инновационным, он устойчив к пиролизу и окислению, а также пожаробезопасен. Вещество сохраняет низкую вязкость в условиях крайне низких (до - 50°С) температур, не токсичен, безопасен для окружающей среды и не обладает коррозионной активностью.

В рамках проекта установлена система мониторинга, позволяющая измерить потери электроэнергии в трансформаторах. В режиме реального времени данные передаются в Единый центр управления сетями. Отличительными особенностями данной системы в возможности информирования о возникновении ОЗЗ, определение направления возникновения замыкания. Это позволяет сократить поиск места повреждения, а значит быстрее восстановить нормальное функционирование.

В настоящее время оборудование включено в работу и принято в опытную эксплуатацию филиалом «Калугаэнерго».