Специалисты Адыгейского филиала компании «Россети Кубань» установили 750 новых приборов учета электроэнергии жителям Апшеронского, Белореченского районов Краснодарского края и Гиагинского, Майкопского, Красногвардейского, Кошехабльского, Шовгеновского районов Республики Адыгея с начала 2021 года. Установка счетчиков проводится за счет средств компании, то есть бесплатно для потребителей.

– Оснащение новыми приборами учета электроэнергии выполняется в рамках инвестиционной программы компании. Счетчики устанавливаем абонентам, заключившим договор на технологическое присоединение к электрическим сетям или увеличение присоединенной мощности энергопринимающих устройств, – сообщил директор Адыгейского филиала Рустам Магдеев.

По мере автоматизации учета электроэнергии счетчики будут включены в систему удаленного сбора данных. Это значит, что сбытовая компания сможет получать сведения для расчета стоимости потребленного электричества дистанционно. Это избавит потребителей от необходимости поверки или ремонта электросчетчиков, а также регулярных визитов инспекторов и контролеров.

Обладатели «умных» счетчиков получают целый ряд преимуществ. Прежде всего, это возможность экономить, используя многотарифный учет. Он позволяет самостоятельно корректировать нагрузку, переносить работу энергоемких приборов в зону действия более низкого тарифа. Кроме того, потребители освобождены от необходимости обслуживать и ремонтировать приборы учёта, бремя эксплуатации полностью несет собственник «умных» счетчиков – электросетевая компания.

На сегодняшний день всего в зоне ответственности «Россети Кубань» введено в эксплуатацию более 300 тысяч «умных» счетчиков. Лидером в этом направлении является сочинский энергорайон, где в общей сложности установлено более 100 тысяч новых приборов учета.

Справочно: «умный» счетчик – прибор учета на основе микропроцессорного устройства, работающий по определенным алгоритмам и наделенный рядом дополнительных функций (встроенное реле нагрузки, электронные пломбы на вскрытие клеммной крышки и корпуса, контроль некоторых показателей качества электроэнергии, контроль магнитного поля и др.), имеющий возможность для включения в автоматизированную систему сбора учетной информации.