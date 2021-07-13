Компания "АБЗ-Дорстрой" выиграла конкурс на строительство съезда с Западного скоростного диаметра к Шкиперскому протоку. Предприятие может получить контракт на 2,3 млрд рублей.

Согласно протоколу итогов конкурса, на проект также претендовало ООО "Альмакоргруп". Эта компания была готова выполнить работы дешевле на 100 млн рублей, но уступила по "оценке квалификации".Возвести развязку вместе с инженерными коммуникациями нужно до 31 декабря 2022 года. Строительство может начаться уже этим летом.

Как ранее писал "ДП", конкурс на строительство развязки АО "ЗСД" объявило 1 июня. Начальная цена контракта составляла 2,36 млрд рублей.