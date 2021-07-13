Представляем вашему вниманию третий выпуск рубрики «Цифровизация и кибербезопасность», посвященной актуальным вопросам цифровой трансформации электроэнергетической отрасли и защиты объектов информационной инфраструктуры.

Данная рубрика является открытой, мы будем рады, если она станем инструментом обмена полезной обзорной информацией между членами нашего Сообщества.

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Материалы выпуска:

«Ростех» реализует проект по цифровизации водоканала в Геленджике

Холдинг «РТ-Инжиниринг» (входит в Госкорпорацию «Ростех») разработает и внедрит автоматизированную систему «Цифровой водоканал» в Геленджике. Проект позволит радикально снизить потери воды в городских сетях, сократить расход электроэнергии и минимизировать аварии.

За счет уникального программному обеспечению (ПО) службы города смогут в режиме реального времени контролировать ситуацию. Договор на реализацию проекта заключен с компанией «Концессии водоснабжения – Геленджик», его стоимость составила 382,6 млн. рублей. Контракт будет выполнен за счет частных инвестиций, бюджетные средства не привлекаются.

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В России создадут единую цифровую площадку для закупок малого объема

Крупнейшие электронные площадки России создадут единое цифровое пространство для закупок малого объема. Меморандум об обмене информацией путем интеграционного взаимодействия информационных ресурсов подписан на ежегодном Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ».

В заключении соглашения приняли участие пять площадок: Единый агрегатор торговли «Березка», «РТС-маркет», «ОТС-маркет», ЭТП «Биржевая площадка», Российский аукционный дом (РАД). В настоящее время на площадках участников зарегистрировано более 250 тыс. заказчиков, аккредитацию прошли более 300 тыс. поставщиков, проведено свыше 2 млн. закупочных процедур малого объема на сумму свыше 150 млрд. рублей.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ с 1 июля 2018 года на Едином агрегаторе торговли «Березка» закупки должны проводить федеральные органы и подведомственные им казенные учреждения.

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Появился навигатор по написанию стратегии для достижения «цифровой зрелости» российской экономики

Появившиеся в ведомствах руководители цифровой трансформации (ЦТ) получили навигатор по написанию стратегии порученного им «цифрового перехода». Эти документы необходимы для выполнения поставленной президентом национальной цели по достижению «цифровой зрелости» российской экономики к 2030 году, сообщается на сайте «Цифровая энергетика».

Эксперты отмечают внимание властей к ЦТ, однако указывают, что процессу препятствует ряд системных проблем — так, из-за отсутствия многоуровневой государственной стратегии цифровая трансформация пока происходит стихийно.

Центр подготовки руководителей цифровой трансформации (действует на базе Высшей школы госуправления РАНХиГС) в рамках Гайдаровского форума представил доклад «Стратегия цифровой трансформации». Фактически этот документ является пособием для руководителей по написанию цифровых стратегий.

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Михаил Шехтман. Цифровизируй это: о чем не сказано в Методике цифровизации госкорпораций

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации разработало и опубликовало Методические рекомендации по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием. И вовсе не удивительно, что, обсуждая цифровизацию, мы неизбежно выйдем за ее рамки и вынуждены обратиться к более общим вопросам.

Итак, методика цифровой трансформации бизнеса государственных корпораций. Ее чтение привело к явному когнитивному диссонансу. С одной стороны, вроде бы все правильные слова сказаны. Но, с другой стороны, чего-то важного явно не хватает.

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Энергетики отразили хакерскую атаку. Пока учебную

Минэнерго России совместно с "Ростелекомом" провели киберучения. Пока это одна из немногих реакций сектора на бурное развитие цифровых технологий, которые бросают вызов энергобезопасности страны. Киберучения позволяют проверить и повысить практическую готовность ТЭКа к комплексным распределённым компьютерным атакам на отрасль.

Согласно сценарию учений, хакерская группировка атаковала энергосистему условного региона, электросети которого разделены на семь районов. За защиту каждого района отвечала отдельная команда, которая должна была обнаружить атаку и сохранить управляемость электросетей. Сделать это было непросто - сценарии атак разработали эксперты «Ростелеком-Солар» специально для этих учений и основывались на реальных примерах атак на компании электроэнергетики.

В штабе участникам предстоял разбор полетов - оценка типовых планов по ликвидации ЧС в условиях веерного отключения подстанций и разработка мер по локализации последствий кибератак.

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