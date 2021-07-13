Напоминаем, что 15 июля 2020 г. в 11:00 (мск) состоится вебинар НИК D2 РНК СИГРЭ «Информационные технологии и телекоммуникации в создании цифровой электроэнергетики: драйверы, решения, возможности и риски с учетом опыта СИГРЭ».

Мероприятие пройдет под эгидой Российского национального комитета СИГРЭ, одного из крупнейших национальных комитетов СИГРЭ, глобального сообщества экспертов по электроэнергетическим системам.

Программа вебинара доступна по ссылке.

Чтобы зарегистрироваться на вебинар, заполните электронную форму на сайте http://d2.cigre.ru/registration-for-the-seminar-on-it-for-digital-electricity/.

Подробнее о мероприятии вы можете узнать на сайте www.d2.cigre.ru, по электронной почте d2_info@cigre.ru, а также по телефону +7(495)967-15-05, доб. 1168.

Добро пожаловать на вебинар!