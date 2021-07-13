 
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Завершается регистрация участников на вебинар НИК D2 РНК СИГРЭ по ИТ для цифровой электроэнергетики

Завершается регистрация участников на вебинар НИК D2 РНК СИГРЭ по ИТ для цифровой электроэнергетики

13 июля 2021, 17:36
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК D2, ВЕБИНАР, ОНЛАЙН
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
299

Напоминаем, что 15 июля 2020 г. в 11:00 (мск) состоится вебинар НИК D2 РНК СИГРЭ «Информационные технологии и телекоммуникации в создании цифровой электроэнергетики: драйверы, решения, возможности и риски с учетом опыта СИГРЭ».

Мероприятие пройдет под эгидой Российского национального комитета СИГРЭ, одного из крупнейших национальных комитетов СИГРЭ, глобального сообщества экспертов по электроэнергетическим системам.

Программа вебинара доступна по ссылке.

Чтобы зарегистрироваться на вебинар, заполните электронную форму на сайте  http://d2.cigre.ru/registration-for-the-seminar-on-it-for-digital-electricity/.

Подробнее о мероприятии вы можете узнать на сайте www.d2.cigre.ru, по электронной почте d2_info@cigre.ru, а также по телефону +7(495)967-15-05, доб. 1168.

Добро пожаловать на вебинар!

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: РНК СИГРЭ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики РНК СИГРЭ
Представляем пятнадцатый выпуск рубрики 13.07.2021
Представляем пятнадцатый выпуск рубрики "Низкоуглеродное развитие"
Водород: обзор мнений и прогнозов. Выпуск №15 13.07.2021
Водород: обзор мнений и прогнозов. Выпуск №15
Представляем третий выпуск рубрики 13.07.2021
Представляем третий выпуск рубрики "Цифровизация и кибербезопасность"
Международные события, тренды, технологии. Обзор СИГРЭ 12.07.2021
Международные события, тренды, технологии. Обзор СИГРЭ
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно