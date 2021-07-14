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Марат Хуснуллин: "Метро в Красноярске реально запустить уже в 2024 году"

Марат Хуснуллин: Метро в Красноярске реально запустить уже в 2024 году

14 июля 2021, 16:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: stroygaz.ru

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил доработать проект метрополитена в Красноярске. Об этом он сообщил у себя в Instagram по итогам встречи с губернатором Красноярского края Александром Уссом.

«На сегодня проект еще не доработан, я дал поручение в течение двух недель представить новое техзадание, которое предполагает уменьшение стоимости строительства. Метро должно поехать не позже 2025 года, но его реально запустить уже в 2024 году при слаженной работе», — написал вице-премьер.

Строительство метрополитена будет вестись с использованием возвратных средств из инфраструктурного меню.

Говоря о планах по строительству жилья в регионе, Марат Хуснуллин заметил, что они сильно занижены.

«Дал поручение Минстрою пересчитать их в сторону увеличения. Красноярскому краю необходимо работать над развитием рынка жилищного строительства», — резюмировал он.

 

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Источник: stroygaz.ru

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