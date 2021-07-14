Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил доработать проект метрополитена в Красноярске. Об этом он сообщил у себя в Instagram по итогам встречи с губернатором Красноярского края Александром Уссом.

«На сегодня проект еще не доработан, я дал поручение в течение двух недель представить новое техзадание, которое предполагает уменьшение стоимости строительства. Метро должно поехать не позже 2025 года, но его реально запустить уже в 2024 году при слаженной работе», — написал вице-премьер.

Строительство метрополитена будет вестись с использованием возвратных средств из инфраструктурного меню.

Говоря о планах по строительству жилья в регионе, Марат Хуснуллин заметил, что они сильно занижены.