Прямой эфир Live 9 июля
14 июля 2021, 16:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Источник: stroygaz.ru
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил доработать проект метрополитена в Красноярске. Об этом он сообщил у себя в Instagram по итогам встречи с губернатором Красноярского края Александром Уссом.
«На сегодня проект еще не доработан, я дал поручение в течение двух недель представить новое техзадание, которое предполагает уменьшение стоимости строительства. Метро должно поехать не позже 2025 года, но его реально запустить уже в 2024 году при слаженной работе», — написал вице-премьер.
Строительство метрополитена будет вестись с использованием возвратных средств из инфраструктурного меню.
Говоря о планах по строительству жилья в регионе, Марат Хуснуллин заметил, что они сильно занижены.
«Дал поручение Минстрою пересчитать их в сторону увеличения. Красноярскому краю необходимо работать над развитием рынка жилищного строительства», — резюмировал он.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter