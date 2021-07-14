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Особую экономическую зону создадут в Железноводске к 2023 году

Особую экономическую зону создадут в Железноводске к 2023 году

14 июля 2021, 17:12
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ОЭЗ
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Власти Ставрополья утвердили решение о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) на территории города-курорта Железноводска. Соответствующая заявка будет направлена в ближайшее время, по планам льготы и преференции резиденты получат с 2023 года, сообщил ТАСС глава города Евгений Моисеев.

"По решению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова в Железноводске появится особая экономическая зона. Заявка проходит заключительный этап формирования и в ближайшее время будет направлена в Министерство экономического развития РФ. Ответ планируется получить в 2022 году, в 2023 ОЭЗ начнет действовать", - сказал он.

Территория ОЭЗ будет включать в себя площадки у подножия горы Развалка и возле Курортного озера. Список потенциальных резидентов насчитывает уже около десяти компаний.

"Планируется строительство 19 объектов санаторно-курортного назначения на 7 950 мест и шести гостиниц на 750 мест. Общий объем инвестиций около 40 млрд рублей. Создание особой экономической зоны позволит продолжить развитие туристического потенциала курортного города, построить новые объекты курортной инфраструктуры и создать новые рабочие места", - отметил Моисеев.

При получении статуса резидента компании-инвесторы смогут получить льготы по налогам на прибыль, имущество, землю, а также на тарифы по страховым взносам.

Фото: © Надежда Колосова/ТАСС

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Источник: ТАСС

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