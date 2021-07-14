Около 180 км газопроводов построят в Тверской области в 2021 году, что позволит обеспечить подачу топлива в более чем 2,5 тыс. квартир и домовладений в 15 населенных пунктах. Это сопоставимо с объемами газификации за предыдущие три года, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"В этом году в регионе предстоит выполнить почти такой же объем работ, как в течение предыдущих трех лет. За 2021 год в Тверской планируется построить 183 км межпоселковых и распределительных сетей, газифицировать 15 населенных пунктов, 2 539 квартир и домовладений", - говорится в сообщении.

Ход реализации программы газификации рассмотрели 14 июля на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя. На 2021 год запланировали строительство газовых сетей в поселках Жарковский, Молоково, газификация деревень Залучье, Жулево, Никольское, Нескучное, Малое Ронское и Большое Ронское и ряда других населенных пунктов. "Мы начали программу газификации и акцентируем основные усилия на северо-востоке нашего региона, где самый минимальный процент газификации муниципальных образований. Также это касается и юго-западных территорий области", - приводит пресс-служба слова Рудени.

По областным программам газификации объектов государственной и муниципальной собственности топливо смогут получить не только жилые дома, но инфраструктурные объекты. Так, в 2021 году планируют перевести на природный газ котельные отделений Калининской ЦРБ в селах Медное и Пушкино, добавили в пресс-службе.

Программу развития газоснабжения и газификации Тверской области на 2021-2025 годы подписали в начале декабря 2020 года. Инвестиции "Газпрома" предусмотрены в объеме 15,9 млрд рублей, власти региона направят 7,6 млрд рублей. До 2025 года планируется провести сетевой газ в 10 ранее не газифицированных муниципальных образований юго-запада и северо-востока Тверской области. Также планируется обеспечить газификацию для более 46 тыс. домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий, по итогам реализации пятилетней программы уровень газификации региона вырастет с 66 до 76%.