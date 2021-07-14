В телекоммуникации Ленобласти вложат миллиард рублей

Один миллиард рублей инвестирует компания «Русские башни» в развитие телекоммуникационных технологий Ленинградской области. Эту сумму организация собирается вложить в течение пяти лет.

Соглашение об этом было подписано сегодня между инвестором и правительством региона, сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области. Средства пойдут на строительство и покупку объектов связи различных конструкций, а также на обеспечение их обслуживания и эксплуатации. Это позволит обеспечить жителей региона современными стандартами связи.

Отметим, что группа компаний «Русские Башни» занимается развитием телекоммуникационной инфраструктуры в России.