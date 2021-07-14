В ходе заседания штаба был обсуждён текущий прогресс и вопросы в рамках программы догазификации населения, в том числе работа с регионами, а также с заявлениями граждан на доведение газа, поданными в электронном виде.

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл первое заседание Федерального штаба по газификации. Создание федерального штаба и его региональных структур на уровне субъектов Российской Федерации было реализовано в рамках исполнения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию в части ускорения процесса газификации регионов и проведения догазификации населения до конца 2022 года.

Участники заседания обсудили текущую работу на федеральном и региональных уровнях по догазификации населения, подготовку соответствующих нормативно-правовых актов Правительства. Отдельно был обсуждён формат работы с заявками граждан на подключение к природному газу в рамках программы догазификации, в перспективе такую заявку можно будет оформить в электронном виде через портал госуслуг, а также портал единого оператора газификации.

В настоящий момент ведётся проработка подзаконной базы, необходимой для исполнения в срок поручений Президента в части догазификации в уже подключённых к газопроводам населённых пунктах до конца 2022 года. Благодаря внесённым в отраслевое законодательство изменениям, в частности, подписанным Президентом в начале июня поправкам в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации», газификация поселений и проведение газопроводов до границ участков заявителей будут бесплатными, при этом проведение газопроводов в ещё не подключённых к газовой инфраструктуре населённых пунктах будет вестись в рамках исполнения пятилетних программ газификации.

«Сейчас на выходе находятся ряд постановлений Правительства Российской Федерации, в которых прописаны параметры, критерии и условия догазификации населения. Мы посетили ряд регионов, провели соответствующие совещания по координации работ, была сделана большая работа по сбору статистической информации, даны поручения по снижению сроков подключения граждан и административных барьеров. Мы должны обеспечить начало работ по газификации уже сегодня», – подчеркнул вице-премьер.

Региональные штабы по газификации заработают во всех регионах страны. Александр Новак также сообщил, что Правительством оперативно отрабатываются и решаются все актуальные вопросы по догазификации в рамках программы специального социального инцидент-менеджмента, запущенного на уровне Координационного центра при Правительстве.

По итогам заседания штаба вице-премьером было дано поручение по организации муниципальных штабов по догазификации на уровне населённых пунктов регионов Российской Федерации.

Заседания Федерального штаба по газификации будут проходить на регулярной основе.