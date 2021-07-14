АО "Южноуральский арматурно-изоляторный завод" (ЮАИЗ, входит в Global Insulator Group, GIG) планирует построить новый литейный цех с комплексом высокопроизводительного оборудования, инвестиции в проект оцениваются в 1,382 млрд рублей, сообщила пресс-служба Минпрома Челябинской области. Проект предполагается завершить к 2024 году.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия, строительство новой литейки является ключевым звеном проектов ЮАИЗ по организации производства "шапки" для стеклянных изоляторов (изготавливаются методом литья - ИФ) мощностью 10 тыс. тонн в год.

"В связи с ростом спроса планируем увеличивать отгрузку продукции, однако сегодня нам не хватает действующих мощностей по выпуску "шапки" для стеклянных изоляторов, поэтому принято решение о строительстве литейного цеха, организации производства "шапки" и автоматизированной сборки стеклянных изоляторов", - сказал представитель предприятия.

По его словам, литейный цех планируется построить в рамках создаваемого на базе ЮАИЗ индустриального парка, который объединит производителей электротехнической продукции.

По данным областного Минпрома, практически завершена подготовка документов для регистрации Южноуральского индустриального парка в Минпромторге РФ. Также для реализации проекта по строительству литейного цеха предполагается задействовать механизмы господдержки по линии Фонда развития промышленности.

В годовом отчете завода отмечается, что в 2021 году планируется продать 25,22 тыс. тонн стеклянных изоляторов, из них 29% - на внутреннем рынке, 5,8% - на рынке СНГ, 65,5%, -на внешних рынках. В ближайшие два года ЮАИЗ намерен освоить выпуск новых видов арматуры и фарфоровых изоляторов, начать производство на своих мощностях полимерных изоляторов, а также увеличить объём выпуска комплектующих на 50% к уровню 2020 года. В прошлом году, как отмечает компания, ЮАИЗ начал поставки продукции на новые рынки, такие как Саудовская Аравия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Боливия, Пакистан.

АО "Южноуральский арматурно-изоляторный завод" производит стеклянные и фарфоровые изоляторы и линейную арматуру для линий электропередачи и подстанций на классы напряжения 0,22-1150 кВ. По данным компании, основную долю в структуре продаж - 75% - по итогам прошлого года занимают стеклянные изоляторы, на фарфоровые изоляторы приходится 10%, линейная арматура составляет 5%.

Доля компании на мировом рынке стеклянных изоляторов в 2020 году составила, по ее данным, 22% (в физическом выражении). Постоянными потребителями продукции являются свыше 300 компаний России, стран СНГ и Европы, Америки, Африки, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона.

Помимо ЮАИЗ в GIG входят ТОО "Казахский арматурно-изоляторный завод" (Казахстан), ООО "Львовская изоляторная компания" (Украина), паевое товарищество EU GIG (Эстония, Таллин), филиал EU GIG в Будапеште, паевое товарищество GIG-Polymer, ООО "ГИГ-Екатеринбург" и ООО "НТЦАИ ГИГ" (оба - Екатеринбург), а также GIG-IRM (Индия, сборочное производство стеклянных изоляторов на классы напряжения 35-1150 кВ).

75% уставного капитала ЮАИЗ принадлежит GIG Holdings OU (Эстония). Шесть физлиц- членов совета директоров и топ-менеджеров ЮАИЗ, а также Volma Investments ОU (Эстония) владеют по 3,57% привилегированных акций компании.