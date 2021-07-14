 
Инновации (разработки)

На солнечных электростанциях ГК "Хевел" продолжаются испытания промышленных накопителей электроэнергии

На солнечных электростанциях ГК Хевел продолжаются испытания промышленных накопителей электроэнергии

14 июля 2021, 15:00
Рубрика: Инновации
Метки: ХЕВЕЛ, СНЭ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ГК "Хевел"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 4 мин
265

Филиал Системного оператора Башкирское РДУ (осуществляет оперативно-диспетчерское управление энергосистемой Республики Башкортостан) совместно с Группой компаний «Хевел» успешно провели первый этап натурных испытаний систем накопления электроэнергии Бурзянской солнечной электростанции (СЭС).

Применение промышленных систем накопления электроэнергии (СНЭЭ) на солнечных электростанциях - перспективный механизм интеграции объектов ВИЭ в единую энергосистему (ЕЭС) России. Испытания стали очередным шагом в исследовании потенциала использования промышленных накопителей в ЕЭС России. Начало этой работе было положено в 2020 году на Кош-Агачской СЭС в Республике Алтай, где были проведены первые подобные испытания.

Емкость СНЭЭ Бурзянской электростанции составляет 8 МВт*ч, что позволяет обеспечивать 80-процентное резервирование мощности данного объекта ВИЭ-генерации, и на сегодня является рекордной для России.

Испытания проводились с целью изучения допустимых режимов работы накопителей и возможности их участия в регулировании работы солнечной электростанции.

Так как в настоящее время большинство потребителей использует переменный ток, основными параметрами качества которого являются активная мощность, напряжение и частота, важно поддерживать их на нормативном уровне.  

В ходе натурных испытаний было опробовано участие накопителей в регулировании активной мощности и напряжения на электростанции, что в дальнейшем позволит обеспечить надлежащее качество поставляемой потребителям электроэнергии, снизить ее потери, увеличить срок службы электроприборов и экономичность работы энергосистемы.

Также был проведен ряд опытов по определению возможности участия СЭС и СНЭЭ в противоаварийном управлении.

На следующем этапе испытаний будут определены возможности совместного участия СЭС и СНЭЭ в общем регулировании частоты в энергосистеме, а также использования СНЭЭ для выравнивания графика нагрузки СЭС.

Поддержание постоянной частоты обеспечивает максимальную экономичность работы энергооборудования и повышает надежность работы электроприборов у потребителей.

Бурзянская солнечная электростанция на сегодня единственная в России СЭС, которая в случае необходимости, может работать автономно, обеспечивая электроснабжение социально-значимых объектов, в том числе учреждений здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства и т.д.

На следующих этапах испытаний будут определены возможности систем накопления электроэнергии по поддержанию частоты электрического тока при работе станции в изолированном режиме от ЕЭС России.

Опыт, полученный в ходе натурных испытаний СНЭЭ Бурзянских СЭС, будет учтен при формировании технических и функциональных требований к системам накопления электроэнергии в составе ЕЭС России, а также при создании методики проведения испытаний этого оборудования. Также результаты испытаний будут использованы при разработке национальных стандартов, регламентирующих применение систем накопления электроэнергии в ЕЭС России.

Внедрение СНЭЭ – один из глобальных технологических трендов мировой энергетики, который позволяет увеличить эффективность интеграции в состав централизованных энергосистем объектов ВИЭ, характеризующихся переменным или циклическим характером выработки, а также повысить качество управления электроэнергетическим режимом.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ГК "Хевел"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инновации
Во ВНИИНМ разработана базовая версия технологического тритиевого цикла для модернизации токамака в Г... 13.07.2021
Во ВНИИНМ разработана базовая версия технологического тритиевого цикла для модернизации токамака в Г...
Топливная компания Росатома 12.07.2021
Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" представила новую продуктовую линейку на выставке "ИННОПРОМ"
08.07.2021
"Технология" совершенствует методы нанесения металлооптичнеских покрытий
08.07.2021
"Россети Сибирь" представляют на международном форуме свой опыт использования быстровозводимой опоры

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно