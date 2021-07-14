Филиал Системного оператора Башкирское РДУ (осуществляет оперативно-диспетчерское управление энергосистемой Республики Башкортостан) совместно с Группой компаний «Хевел» успешно провели первый этап натурных испытаний систем накопления электроэнергии Бурзянской солнечной электростанции (СЭС).

Применение промышленных систем накопления электроэнергии (СНЭЭ) на солнечных электростанциях - перспективный механизм интеграции объектов ВИЭ в единую энергосистему (ЕЭС) России. Испытания стали очередным шагом в исследовании потенциала использования промышленных накопителей в ЕЭС России. Начало этой работе было положено в 2020 году на Кош-Агачской СЭС в Республике Алтай, где были проведены первые подобные испытания.

Емкость СНЭЭ Бурзянской электростанции составляет 8 МВт*ч, что позволяет обеспечивать 80-процентное резервирование мощности данного объекта ВИЭ-генерации, и на сегодня является рекордной для России.

Испытания проводились с целью изучения допустимых режимов работы накопителей и возможности их участия в регулировании работы солнечной электростанции.

Так как в настоящее время большинство потребителей использует переменный ток, основными параметрами качества которого являются активная мощность, напряжение и частота, важно поддерживать их на нормативном уровне.

В ходе натурных испытаний было опробовано участие накопителей в регулировании активной мощности и напряжения на электростанции, что в дальнейшем позволит обеспечить надлежащее качество поставляемой потребителям электроэнергии, снизить ее потери, увеличить срок службы электроприборов и экономичность работы энергосистемы.

Также был проведен ряд опытов по определению возможности участия СЭС и СНЭЭ в противоаварийном управлении.

На следующем этапе испытаний будут определены возможности совместного участия СЭС и СНЭЭ в общем регулировании частоты в энергосистеме, а также использования СНЭЭ для выравнивания графика нагрузки СЭС.

Поддержание постоянной частоты обеспечивает максимальную экономичность работы энергооборудования и повышает надежность работы электроприборов у потребителей.

Бурзянская солнечная электростанция на сегодня единственная в России СЭС, которая в случае необходимости, может работать автономно, обеспечивая электроснабжение социально-значимых объектов, в том числе учреждений здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства и т.д.

На следующих этапах испытаний будут определены возможности систем накопления электроэнергии по поддержанию частоты электрического тока при работе станции в изолированном режиме от ЕЭС России.

Опыт, полученный в ходе натурных испытаний СНЭЭ Бурзянских СЭС, будет учтен при формировании технических и функциональных требований к системам накопления электроэнергии в составе ЕЭС России, а также при создании методики проведения испытаний этого оборудования. Также результаты испытаний будут использованы при разработке национальных стандартов, регламентирующих применение систем накопления электроэнергии в ЕЭС России.

Внедрение СНЭЭ – один из глобальных технологических трендов мировой энергетики, который позволяет увеличить эффективность интеграции в состав централизованных энергосистем объектов ВИЭ, характеризующихся переменным или циклическим характером выработки, а также повысить качество управления электроэнергетическим режимом.