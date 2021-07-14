Новая станция появится на МЦД-4 в Балашихе

В микрорайоне Ольгино городского округа Балашиха построят остановочный пункт, он войдет в состав четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4), сообщили в среду "Интерфаксу" в Московской железной дороге (МЖД).

"Остановочный пункт "Ольгино" будущего МЦД-4 "Апрелевка - Железнодорожная" построят (...) между платформами "Кучино" и "Железнодорожная" Горьковского направления МЖД. Он улучшит транспортную доступность для жителей как микрорайона Ольгино, так и прилегающих к нему микрорайонов Павлино и Керамик", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на остановке планируют построить платформу с навесом для защиты от осадков, а также надземный переход площадью более 2 тыс. кв.м. Объект оборудуют лифтами и эскалаторами для удобства маломобильных групп населения.

"Строительство нового остановочного пункта "Ольгино" позволит разгрузить станцию "Железнодорожная", которая входит в число станций с самым большим пассажиропотоком на МЖД. (...) Перенаправление части пассажиропотока (...) даст возможность приступить к масштабной реконструкции конечной станции "Железнодорожная" будущего МЦД-4", - привели в МЖД слова ее начальника Михаила Глазкова.

По его словам, на станции "Железнодорожная" возведут четыре платформы, самый большой на МЦД конкорс - надземный распределительный зал. Его площадь составит 5,2 тыс. кв.м., здесь будут работать 15 эскалаторов и семь лифтов. Старое здание вокзала "Железнодорожный", а также имеющиеся две платформы демонтируют.

Ожидается, что благодаря этому, станция станет крупным транспортным хабом.

МЦД призваны соединить территории Москвы и ближайшего Подмосковья. Движение по МЦД-1 "Одинцово-Лобня" ("Белорусско-Савеловский") протяженностью 52 км и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" ("Курско-Рижский") длиной 80 км открылось 21 ноября 2019 года. В перспективе планируется запуск еще трех диаметров: Зеленоград-Раменское, Апрелевка-Железнодорожный и Пушкино-Домодедово.

Все пять диаметров общей протяженностью 375 км со 186 станциями должны заработать к концу 2024 года. В 2020 году в рамках реализации проекта МЦД было построено и реконструировано 55 км железнодорожных путей и 15 остановочных пунктов.