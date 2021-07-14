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Обсуждено комплексное решение наиболее важных вопросов электросетевого комплекса России

Обсуждено комплексное решение наиболее важных вопросов электросетевого комплекса России

14 июля 2021, 14:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ЭНЕРГОСЕРВИС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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ООО «Энергосервис» принял участие в VI Всероссийской научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности эксплуатации распределительных электрических сетей». Организатором конференции выступила компания «Россети» в партнерстве с АО «ОЭК». Мероприятие впервые проводилось при содействии Электроэнергетического Совета СНГ.

Обеспечение устойчивого развития электрических сетей, надежности и безопасности электроснабжения потребителей возможно только на основе современных инновационных технологий и оборудования. Снижение потерь в электрических сетях возможно на основе применения комплекса технических и организационных мероприятий

На решение проблем энергоэффективности и надёжности электросетевого комплекса и направлены инновационные проекты, реализуемые ООО «Энергосервис».

В ходе конференции директор ООО «Энергосервис» Виктор Фокин обсудил проблемы внедрения инновационных технических решений с заместителем Министра энергетики РФ Евгением Петровичем Грабчаком, Заместителем главного инженера ПАО "Россети" Григорием Константиновичем Гладковским и главными инженерами ряда ДЗО ПАО «Россети».

Комплексное рассмотрение наиболее важных вопросов электросетевого комплекса рассматривалось еще в 34 докладах, прозвучавших на конференции и в ходе активной дискуссии.

Все участники конференции сошлись во мнении, что развитие распределительных сетей требует совершенствования нормативно-технической базы, в том числе разработки норм технологического проектирования. При этом снижение операционных затрат невозможно без продвижения технологий эксплуатации и ремонта по техническому состоянию.

Потому предложения, а также необходимые изменения и уточнения в нормативно-правовые акты (с конкретными формулировками) для включения в Итоговые решения, наряду с другими участниками конференции представлены и ООО «Энергосервис».

На конференции, совместно с бизнес-координатором и генеральным информационным партнером мероприятия — журналом «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» были презентованы результаты новых исследований и реализованных инновационных программ ООО «Энергосервис» для электросетевого комплекса (ссылка на исследование).

Руководством компании «Россети» принято решение о проведении очередной VII Всероссийской научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности эксплуатации распределительных электрических сетей» в конце июня следующего 2022 года.

На сайте ООО «Энергосервис» размещен Отчёт экспертной группы Smart Grid. Российско – Германского Совета по техническому регулированию и стандартизации в цифровой экономике, руководителем которой является В. Фокин, генеральный директор ООО «Энергосервис».

Источник: ООО «Энергосервис»

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Источник: РНК СИГРЭ

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