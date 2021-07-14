Группа RBI приобрела земельный участок в Адмиралтейском районе Петербурга под строительство жилого многоквартирного дома, говорится в сообщении застройщика. Участок площадью 1,3 га расположен на набережной Обводного канала. Сумма сделки не уточняется.

По планам девелопера, проект включит 300 квартир, встроенный детский сад на 50 воспитанников и паркинг на 238 машиномест. Продаваемая площадь квартир в комплексе составит 20 тыс. кв. м.

Участок расположен на бывшей территории "Завода ПТО им. С.М. Кирова" - старейшего производителя мостовых и козловых кранов в Петербурге. Предприятие было основано в 1930 году. Суммарно на заводе изготовлено более 15 тыс. единиц крановой продукции, создана собственная конструкторско-технологическая и производственная база. Машины завода использовались при строительстве Братской, Красноярской, Саяно-Шушенской, Асуанской ГЭС, саркофага Чернобыльской АЭС, дамбы в Петербурге. В 2000 году завод был признан банкротом, часть его имущества распродана. На бывшей территории предприятия появились торговые центры, офисные помещения и мебельная фабрика.

Группа RBI работает на девелоперском рынке с 1993 года и объединяет несколько брендов: RBI (элитная недвижимость и бизнес-класс), "Северный город" (комфорт-класс), "Управление комфортом" (эксплуатация недвижимости), RBI OK (отделочные работы), RBI PM (управление апарт-отелями) и другие. За время работы группа построила 1,75 млн кв. м недвижимости. Основным владельцем RBI является Эдуард Тиктинский.