В Госкорпорации Ростех создана Метрологическая служба, головной организацией которой назначена компания «РТ-Техприемка». Новая структура займется систематизацией деятельности предприятий Ростеха по обеспечению единства и точности измерений выпускаемой продукции.

«Деятельность Метрологической службы Госкорпорации Ростех направлена на повышение достоверности контроля параметров и испытаний продукции, обеспечивающих эффективность процессов создания и достижение заданного уровня качества и безопасности продукции на всех стадиях жизненного цикла», – отметил управляющий директор по организациям прямого управления Госкорпорации Ростех Владимир Литвин.

Метрологическая служба Корпорации займется выработкой единой технической политики в области обеспечения единства измерений, внедрением современных методов и новейшего высокоточного измерительного оборудования, а также совершенствованием нормативной, методической и технической документации.

АО «РТ-Техприемка» планирует сформировать единую информационную систему Корпорации с возможностью одновременной передачи сведений в области обеспечения единства измерений. Среди дочерних структур Ростеха будут определены базовые организации Метрологической службы, которые займутся координацией ее деятельности.