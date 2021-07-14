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"РТ-Техприемка" стала головной организацией Метрологической службы Ростеха

РТ-Техприемка стала головной организацией Метрологической службы Ростеха

14 июля 2021, 15:15
Рубрика: Компании
Метки: РОСТЕХ, РТ-ТЕХПРИЕМКА
Источник: Ростех

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В Госкорпорации Ростех создана Метрологическая служба, головной организацией которой назначена компания «РТ-Техприемка». Новая структура займется систематизацией деятельности предприятий Ростеха по обеспечению единства и точности измерений выпускаемой продукции.

«Деятельность Метрологической службы Госкорпорации Ростех направлена на повышение достоверности контроля параметров и испытаний продукции, обеспечивающих эффективность процессов создания и достижение заданного уровня качества и безопасности продукции на всех стадиях жизненного цикла», – отметил управляющий директор по организациям прямого управления Госкорпорации Ростех Владимир Литвин.

Метрологическая служба Корпорации займется выработкой единой технической политики в области обеспечения единства измерений, внедрением современных методов и новейшего высокоточного измерительного оборудования, а также совершенствованием нормативной, методической и технической документации.

АО «РТ-Техприемка» планирует сформировать единую информационную систему Корпорации с возможностью одновременной передачи сведений в области обеспечения единства измерений. Среди дочерних структур Ростеха будут определены базовые организации Метрологической службы, которые займутся координацией ее деятельности.

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Источник: Ростех

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