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Американский производитель алюминиевой упаковки Ball построит новый завод в России

Американский производитель алюминиевой упаковки Ball построит новый завод в России

15 июля 2021, 15:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТИЦИИ, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Металлургия Строительство 
Источник: ТАСС

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Американский производитель алюминиевой упаковки Ball Corporation планирует построить новый завод в России в Ульяновске, а также в Великобритании, говорится в сообщении компании.

"Для обслуживания быстрорастущего российского рынка, особенно в категориях пива и энергетиков, Ball планирует построить завод в Ульяновске", - сказано в сообщении. Компания уже подписала соглашение о сотрудничестве по его строительству с правительством Ульяновской области.

Завод станет четвертым для Ball в РФ после производственных мощностей в Наро-Фоминске (Московская область), Всеволожске (Ленинградская область) и Аргаяше (Челябинская область).

Компания также планирует построить новый завод в Великобритании, подала официальную заявку на возведение.

"Каждое предприятие будет производить, начиная с 2023 года, миллиарды банок в год в различных форматах и размерах и обеспечит до 200 квалифицированных рабочих мест в быстрорастущем, но стабильном секторе", - отмечает Ball.

Ранее Ball Corporation и российский алюминиевый холдинг "Русал" заключили соглашение о партнерстве в производстве аэрозольных баллонов и других видов упаковки из алюминия с низким углеродным следом.

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Источник: ТАСС

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