Правительство России дополнительно направит на проекты по развитию транспортной инфраструктуры более 53 млрд рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров в четверг.

Он напомнил, что ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости создать мощную опорную сеть дорог по всей стране.

"Для успешной реализации проектов в этой сфере выделим более 53 млрд рублей", - сказал Мишустин, говоря о развитии транспортной инфраструктуры.

Из этих средств свыше 40 млрд рублей пойдут на опережающее строительство скоростной автомагистрали М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань, уточнил премьер. "Она станет частью транспортного коридора между европейской частью России и Китаем", - напомнил глава российского кабмина.

Более 11 млрд рублей выделят 20 российским регионам на развитие региональных, межмуниципальных и местных дорог, в том числе участка Екатеринбургской кольцевой автодороги. Еще 3 млрд рублей кабмин направит на реализацию первого этапа строительства скоростной широтной магистрали в Санкт-Петербурге.

"За счет этих средств будет обеспечено сооружение Витебской развязки. Она соединит Западный скоростной диаметр и новую магистраль, а значит, поможет серьезно разгрузить движение в исторической части города", - пояснил Мишустин. "Это оценят и сами петербуржцы, и гости города", - подытожил он.

Развитие регионов

Поддержка инфраструктурных проектов даст дополнительный импульс экономикам регионов, заявил премьер-министр. Он предложил обсудить инструменты поддержки инфраструктурных проектов, о чем говорил президент России в послании парламенту.

По словам Мишустина, поддержка инфраструктурных проектов "позволит увеличить объемы строительства новых жилых домов, больниц, школ, спортивных сооружений, дорог, обеспечит обновление жилищно-коммунального хозяйства". "Все это даст дополнительный импульс экономики субъектов Российской Федерации, финансировать эту работу будем за счет инфраструктурных бюджетных кредитов и инфраструктурных облигаций", - отметил председатель правительства.

Он подчеркнул, что "средства на них предусмотрены немалые". "В ближайшие два года регионы получат порядка 500 млрд рублей через бюджетные кредиты, они будут выдаваться на срок не менее 15 лет по ставке не выше трех процентов", - уточнил Мишустин. Он добавил, что также "в течение четырех лет будет привлечено 150 млрд рублей за счет облигаций". По мнению главы кабинета министров, "это позволит обеспечить предоставление льготных инфраструктурных займов под четыре процента сроком до 15 лет, а по отдельным проектам - до 30 лет".

"Вся необходимая нормативная база для запуска этих инструментов сформирована, а механизм взаимодействия с субъектами РФ отрабатываем в рамках пилотных проектов", - указал премьер-министр. Он сообщил, что планируется начать строительство за счет инфраструктурных облигаций в шести регионах: Липецкая, Сахалинская, Тульская, Тюменская, Челябинская и Свердловская области. "Эти меры позволят развивать производство, повысить инвестиционную привлекательность регионов, поддерживать бизнес, создавать больше новых рабочих мест и, в конечном итоге - улучшить качество жизни граждан", - рассчитывает председатель правительства.

Он объявил, что также господдержка будет оказана субъектам России на обеспечение сбалансированности их бюджетов. "Всего на такие цели в федеральном бюджете предусмотрено 100 млрд рублей на текущий год, сегодня правительство направит первый транш из этой суммы - 50 млрд рублей, средства получат 55 регионов", - сказал Мишустин. Он уверен, что "необходимо как можно скорее довести их до субъектов РФ".