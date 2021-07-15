Москва одобрила строительство 10 млн "квадратов" жилья

В первом полугодии 2021 года столичные власти одобрили строительство свыше 19,5 млн кв. метров недвижимости, из них 10 млн «квадратов» жилья. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста, уточнив, что всего было принято 1529 решений о возведении в столице различных объектов.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова сравнила результаты текущего года с аналогичным показателем 2020 года. Так, в первом полугодии прошлого года было принято 1350 решений, на которых было одобрено строительство 10,99 млн кв. метров различной недвижимости. «Такая разница обусловлена ситуацией с пандемией», - прокомментировала она.

Однако, по словам главы комитета, и показатели 2019 года говорят о том, что в текущем году интерес девелоперов к строительству вырос.

«За первые шесть месяцев 2019 года было принято 780 решений, позволяющих построить 14,62 млн кв. метров недвижимости. В 2021 году этот показатель выше в 1,3 раза», - добавила она.

В первые полугодия 2020 и 2019 годов в столице было одобрено 3,62 млн кв. метров и 6,09 млн кв. метров жилья соответственно.