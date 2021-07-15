 
Инвестиции (проекты)

Москва одобрила строительство 10 млн "квадратов" жилья

Москва одобрила строительство 10 млн квадратов жилья

15 июля 2021, 14:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: stroygaz.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
298

В первом полугодии 2021 года столичные власти одобрили строительство свыше 19,5 млн кв. метров недвижимости, из них 10 млн «квадратов» жилья. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста, уточнив, что всего было принято 1529 решений о возведении в столице различных объектов.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова сравнила результаты текущего года с аналогичным показателем 2020 года. Так, в первом полугодии прошлого года было принято 1350 решений, на которых было одобрено строительство 10,99 млн кв. метров различной недвижимости. «Такая разница обусловлена ситуацией с пандемией», - прокомментировала она.

Однако, по словам главы комитета, и показатели 2019 года говорят о том, что в текущем году интерес девелоперов к строительству вырос.

«За первые шесть месяцев 2019 года было принято 780 решений, позволяющих построить 14,62 млн кв. метров недвижимости. В 2021 году этот показатель выше в 1,3 раза», - добавила она.

В первые полугодия 2020 и 2019 годов в столице было одобрено 3,62 млн кв. метров и 6,09 млн кв. метров жилья соответственно.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: stroygaz.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
В Якутии откроют 13 торгово-логистических центров для обеспечения северного завоза 15.07.2021
В Якутии откроют 13 торгово-логистических центров для обеспечения северного завоза
В Адыгее компания инвестирует 115 млн рублей в расширение туркомплекса в предгорье 15.07.2021
В Адыгее компания инвестирует 115 млн рублей в расширение туркомплекса в предгорье
Витебскую развязку ЗСД построят за 3 млрд из федерального бюджета 15.07.2021
Витебскую развязку ЗСД построят за 3 млрд из федерального бюджета
В Батайске построят школу на 600 мест за 380 млн рублей 15.07.2021
В Батайске построят школу на 600 мест за 380 млн рублей
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно