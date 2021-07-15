На Воткинской ГЭС заменили уже половину гидроагрегатов

В рамках Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро на Воткинской ГЭС завершена замена гидроагрегата со станционным номером 1. Он стал пятым полностью обновленным гидроагрегатом из десяти, установленных на станции.

Новый гидроагрегат изготовлен российским производителем — концерном «Силовые машины», имеет улучшенные технические характеристики, отличается надежностью и высокой экологической безопасностью. После завершения предусмотренных нормативной документацией испытаний будет произведена перемаркировка гидроагрегата с увеличением его мощности с 110 МВт до 115 МВт.

Гидроагрегат № 1 был введен в эксплуатацию в 1963 году, отработал более 50 лет и достиг высокой степени износа. В ходе работ, продлившихся около года, были заменены гидротурбина, генератор, вспомогательное оборудование, модернизирована система автоматического управления гидроагрегатом. Работы по монтажу выполнили сотрудники дочернего общества РусГидро — АО «Гидроремонт-ВКК».

Программа комплексной модернизации Воткинской ГЭС предусматривает замену всех десяти гидроагрегатов станции. Первый гидроагрегат был заменен в 2017 году, в дальнейшем новые машины вводились в эксплуатацию ежегодно. После завершения работ мощность станции возрастет до 1150 МВт, что на 13% выше, чем до начала модернизации.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации программы на ГЭС заменены и реконструированы 126 гидротурбин, 108 генераторов, 79 силовых трансформаторов, более 10 000 единиц вспомогательного оборудования (в том числе оборудования гидротехнических сооружений и вторичной коммутации). В результате замены оборудования на более эффективное мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 452,5 МВт.