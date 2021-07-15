Томсккабель провел первый этап вакцинации от Covid-19 для сотрудников завода.

На территории предприятия была организована площадка для проведения вакцинации сотрудников. Прививки работникам сделали в соответствии с требованиями Минздрава РФ. Перед вакцинацией все сотрудники прошли осмотр у врача-терапевта. Врачи уточняли наличие хронических заболеваний и возможных аллергических реакций.

Вакцинация на территории предприятия позволила работникам сделать прививку в комфортных условиях без отрыва от производства, защитить собственное здоровье и здоровье членов своих семей, а также внести личный вклад в создание коллективного иммунитета. Все работники некоторое время будут находиться под поствакцинальным наблюдением.