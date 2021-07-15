Компания "Даховская слобода" до 2024 года инвестирует в расширение расположенного в предгорье туристического комплекса 115 млн рублей, власти Адыгеи присвоили этому проекту статус масштабного. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы республики по итогам заседания координационного совета по экономической политике региона, которое провел премьер-министр Адыгеи Геннадий Митрофанов.

"ООО "Даховская слобода" к середине 2023 года реализует проект в сфере туризма - предусматривается расширение туристического комплекса "Даховская слобода", инвестировав 115 млн рублей. В результате реализации проекта планируется создать 45 новых рабочих мест, увеличится объем налоговых поступлений. Строительство комплекса позволит повысить уровень предоставляемых туруслуг. Координационный совет одобрил масштабный инвестпроект и придал ему соответствующий статус", - говорится в сообщении.

По словам замминистра экономического развития и торговли региона Ибрагима Билимготова, туркомплекс "Даховская слобода" функционирует с 2008 года. В 2019 году был построен новый жилой корпус четырехзвездочного отеля на 10 номеров. Инвестор планирует возвести еще один четырехзвездочный отель на 31 номер, два коттеджа, панорамный ресторан на 100 посадочных мест, термальный аквакомплекс с плавательным бассейном. Рядом с туркомплексом возведут спортивную и анимационные площадки, беседки для отдыха, обустроят искусственную всесезонные тюбинговые трассы, сеть пешеходных дорожек для прогулок и терренкура, создадут рекреационные зоны, ландшафтный парк, пруд, который будет оборудован для отдыха и ловли рыбы, уточнили в пресс-службе.

Адыгея обладает уникальными рекреационными достопримечательностями, древней историей, богатой культурой, термальными источниками, брендовой гастрономической продукцией. Все это власти республики в ближайшие годы намерены сочетать, формируя уникальный туристский продукт. По итогам 2020 года турпоток в регион составил порядка 460 тыс. человек, что, несмотря на пандемию, практически соответствует уровню 2019 года.