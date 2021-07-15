В Батайске построят школу на 600 мест за 380 млн рублей

Через полтора года в Батайске Ростовской области построят школу, которая примет 600 учеников. Об этом сообщает RosTender.info.

Здание образовательного учреждения возведут на улице Огородной. Школьники будут посещать занятия в одну смену. Помимо основной программы, ученики начальных классов смогут заниматься в универсальной студии. Для школьников из старших классов откроют уроки кулинарии и домоводства. Также они будут учиться столярным и слесарным делам. В здании разместят тренажерный зал и два универсальных спортзала, один из которых будет использоваться для занятий по хореографии.

Строительные работы планируют закончить до декабря 2022 года. Подрядной организации, которая возьмется за возведение школы, заплатят 380 млн рублей из областного бюджета.