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В Чувашской Республике выявлены факты хищений с объектов электроэнергетики

В Чувашской Республике выявлены факты хищений с объектов электроэнергетики

15 июля 2021, 13:15
Рубрика: Происшествия
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, ЧУВАШЭНЕРГО, ХИЩЕНИЯ, КРАЖА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Волга

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С начала года специалистами филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» выявлено 4 факта хищения элементов энергооборудования. Общая сумма ущерба составила порядка 75 тыс. рублей. По всем случаям воровства энергетики подали заявления в правоохранительные органы, возбуждены уголовные дела.

К примеру, два преступления совершены в Шемуршинском районе Чувашии. В первом случае злоумышленники сняли 600 м алюминиевого провода с недействующего участка ЛЭП, а во втором - с той же линии, но уже с действующей ее части, - 1120 м. Урон энергокомпании оценен в 21,5 тыс. рублей. Еще один факт хищения зафиксирован в Чебоксарах: злоумышленники произвели кражу 740 м алюминиевого провода на ВЛ 0,4 кВ, протянутую вдоль Алатырского шоссе на въезде в столицу республики. Ущерб оценен в 23 тыс. рублей.

Специалисты филиала «Чувашэнерго» напоминают, что законодательство предусматривает серьезное наказание за хищения электрооборудования и приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Так, в соответствии со ст. 215.2. УК РФ предусмотрен штраф в размере от 100 до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо исправительные работы на срок от 1 года до 2 лет, либо лишение свободы на срок от 1 года до 3 лет. Подобные действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору или должностным лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденных за период до 6 месяцев.

Энергетики призывают всех, кому становится известно о фактах хищения на объектах электросетевого комплекса или повреждения энергооборудования, незамедлительно сообщать об этом по круглосуточному телефону контакт-центра «Россети Волга» 8-800-220-0-220, в ближайший район электрических сетей (РЭС) или в правоохранительные органы.

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Источник: Россети Волга

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