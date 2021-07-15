В Ленобласти появится жилой квартал за 21 млрд рублей

Почему у вас дороже? КОСТРОМАКАБЕЛЬ о ценовой политике
15 июля 2021, 13:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство
Источник: stroygaz.ru
В Ленинградской области построят жилой квартал общей площадью 220 тыс. кв. метров. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера объекта - Группе «Самолет», уточнив, что инвестиции в проект составят 21 млрд рублей.
Проект комплексного развития территории общей площадью 24,5 га планируется реализовать на Таллинском шоссе. Помимо жилья здесь построят два детских сада на 180 и 230 мест и школу на 625 мест. Проектом также предусмотрены торговые помещения общей площадью 15 тыс.-18 тыс. кв. метров.
Строительство объекта начнется в 2022 году, сдать комплекс в эксплуатацию планируется в 2026 году.
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