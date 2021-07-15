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В Ленобласти появится жилой квартал за 21 млрд рублей

В Ленобласти появится жилой квартал за 21 млрд рублей

15 июля 2021, 13:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: stroygaz.ru

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В Ленинградской области построят жилой квартал общей площадью 220 тыс. кв. метров. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера объекта - Группе «Самолет», уточнив, что инвестиции в проект составят 21 млрд рублей.

Проект комплексного развития территории общей площадью 24,5 га планируется реализовать на Таллинском шоссе. Помимо жилья здесь построят два детских сада на 180 и 230 мест и школу на 625 мест. Проектом также предусмотрены торговые помещения общей площадью 15 тыс.-18 тыс. кв. метров.

Строительство объекта начнется в 2022 году, сдать комплекс в эксплуатацию планируется в 2026 году.

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Источник: stroygaz.ru

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