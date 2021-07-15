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В Якутии откроют 13 торгово-логистических центров для обеспечения северного завоза

В Якутии откроют 13 торгово-логистических центров для обеспечения северного завоза

15 июля 2021, 17:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ЯКУТИЯ, АРКТИКА
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Реализация проектов по созданию 13 торгово-логистических центров в арктических районах Республики Саха (Якутия) позволит обеспечить круглогодичный завоз продукции в Арктическую зону региона и будет способствовать развитию предпринимательства. Такое мнение высказал первый заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) Сергей Неустроев.

Северный завоз - доставка продуктов, медикаментов и топлива в труднодоступные поселки и целые регионы, в том числе арктические, которые зимой на несколько месяцев остаются отрезанными от остальных регионов из-за сложных климатических условий.

"С учетом создавшейся ситуации правительство Республики Саха (Якутия) в качестве новой перспективы, в качестве предубеждающих мер реализует проекты по созданию сети торгово-логистических центров в 13 арктических районах <…> Реализация данного проекта [позволит] обеспечить круглогодичное гарантированное снабжение населения Арктики продовольственными товарами", - сообщил он на международной научно-практической конференции "Региональное развитие до и после пандемии" в РАНХиГС при участии центра проектного офиса развития Арктики.

Неустроев добавил, что реализация проекта предусматривает закупку продовольствия не только у поставщиков, но и у местного населения. Товарно-логистические центры будут представлять собой современные складские помещения. По словам Неустроева, это позволит повысить эффективность средств поддержки завоза продовольственных товаров.

В настоящее время в регионе, как добавил первый замминистра, разрабатывается система автоматизированного северного завоза. "Это простой и удобный инструмент для работы всех участников процесса. Система будет реализовываться в виде облачного решения с доступом к системе специалистам всех заинтересованных организаций", - пояснил Неустроев.

Также, отметил первый замминистра, в республике реализуется межведомственный проект о продовольственном обеспечение арктической зоны республики, который направлен на поддержку организаций хлебопечения, проекта по переработке и производству рыбной, мясной, молочной продукции, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, гарантированное обеспечение продовольственными товарами, организация здорового и сбалансированного питания, в том числе детского и школьного. Неустроев считает, что это позволит обеспечить рациональное сочетание развития производства местной продукции и завоза необходимого продовольствия.

О северном завозе

Для Якутии совершенствование системы северного завоза имеет огромное значение. Именно благодаря ему удаленные населенные пункты региона, и особенно в его арктической части, обеспечиваются топливом, продовольствием и другими жизненно необходимыми товарами. Проектом Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года предусмотрено создание единой системы государственной поддержки завоза в удаленные населенные пункты топлива, продовольствия и других жизненно необходимых товаров.

Особенностью северного завоза в Якутии является высокая доля речных перевозок в короткий навигационный период. Поэтому ключевой остается проблема критического устаревания инфраструктуры северного завоза, в том числе ухудшение параметров судоходных путей, высокий уровень износа портовых мощностей и самого флота. Сроки доставки грузов по отдельным труднодоступным арктическим территориям составляют до двух лет.

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Источник: ТАСС

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