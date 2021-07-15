Мы не 100 баксов, чтобы нравиться всем
15 июля 2021, 16:00
Рубрика: За рубежом
Метки: США, СНЭ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: АО "СО ЕЭС"
Губернатор американского штата Мэн подписала принятый парламентом закон об установлении целевых показателей по установке в энергосистеме штата СНЭЭ суммарной мощностью до 300 МВт до конца 2025 г. и до 400 МВт – до конца 2030 г. Кроме того, один раз в два года администрация губернатора обязана пересматривать и обновлять показатели внедрения СНЭЭ. Таким образом, Мэн становится девятым штатом в США, где принимается подобное решение. Аналогичные законы уже действуют в Массачусетсе, Калифорнии, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Орегоне, Неваде, Виргинии и Коннектикуте.
Отраслевой регулятор штата – Maine Public Utilities Commission (MPUC), чтобы стимулировать и поддержать внедрение СНЭЭ, планирует подготовить дифференцированные по времени суток тарифы на электроэнергию, стимулирующие снижение потребления в периоды пиковых нагрузок.
В законе предусмотрены четыре направления работ:
В качестве первого этапа по достижению поставленных целей уже начата работа по установке СНЭЭ мощностью 15 МВт для отделений реанимации и интенсивной терапии в медицинских учреждениях штата Мэн.
Официальный сайт PV Magazine USA
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