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В американском штате Мэн приняты целевые показатели по развитию технологий накопления электроэнергии

В американском штате Мэн приняты целевые показатели по развитию технологий накопления электроэнергии

15 июля 2021, 16:00
Рубрика: За рубежом
Метки: США, СНЭ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Губернатор американского штата Мэн подписала принятый парламентом закон об установлении целевых показателей по установке в энергосистеме штата СНЭЭ суммарной мощностью до 300 МВт до конца 2025 г. и до 400 МВт – до конца 2030 г. Кроме того, один раз в два года администрация губернатора обязана пересматривать и обновлять показатели внедрения СНЭЭ. Таким образом, Мэн становится девятым штатом в США, где принимается подобное решение. Аналогичные законы уже действуют в Массачусетсе, Калифорнии, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Орегоне, Неваде, Виргинии и Коннектикуте.

Отраслевой регулятор штата – Maine Public Utilities Commission (MPUC), чтобы стимулировать и поддержать внедрение СНЭЭ, планирует подготовить дифференцированные по времени суток тарифы на электроэнергию, стимулирующие снижение потребления в периоды пиковых нагрузок.

В законе предусмотрены четыре направления работ:

  1. Отбор наиболее рентабельных проектов строительства СНЭЭ в рамках действующих в штате специальных программ поддержки.
  2. Создание возможностей для агрегации СНЭЭ, находящихся в собственности потребителей и размещенных на их территории, а также стимулов для участия таких потребителей в снижении пиковых нагрузок.
  3. Создание механизмов финансирования и частичного возврата инвестиций в строительство СНЭЭ совмещенных с объектами ВИЭ-генерации для бытовых, коммерческих и промышленных потребителей.
  4. Подготовка обучающих программ о возможностях управления своим потреблением и использовании СНЭЭ, предназначенных, в первую очередь, для малообеспеченного и сельского населения штата.

В качестве первого этапа по достижению поставленных целей уже начата работа по установке СНЭЭ мощностью 15 МВт для отделений реанимации и интенсивной терапии в медицинских учреждениях штата Мэн.

Официальный сайт PV Magazine USA

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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