Эксперт.Аналитика. CBAM. Как повлияет на кабельный бизнес
15 июля 2021, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство
Источник: 78.ru
Федеральные власти выделят 3 млрд рублей на строительство Витебской развязки ЗСД. Такое решение принято по итогам заседания Кабмина, сообщает пресс-служба Комитета по инвестициям Петербурга.
Предполагается, что развязка от ЗСД до Витебского проспекта длиной около 2,6 км сможет пропускать до 70 тыс. автомобилей в сутки по шести полосам. Её строительство решит важные транспортные задачи, в том числе обеспечит скоростное сообщение с Фрунзенским и Московским районами. Ожидается, что Витебскую развязку откроют в 2024 году.
Ранее 78.ru писал о том, что первую часть развязки ЗСД со Шкиперским протоком построят за 2,36 млрд рублей.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter