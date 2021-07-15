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Витебскую развязку ЗСД построят за 3 млрд из федерального бюджета

Витебскую развязку ЗСД построят за 3 млрд из федерального бюджета

15 июля 2021, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: 78.ru

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Федеральные власти выделят 3 млрд рублей на строительство Витебской развязки ЗСД. Такое решение принято по итогам заседания Кабмина, сообщает пресс-служба Комитета по инвестициям Петербурга.

Предполагается, что развязка от ЗСД до Витебского проспекта длиной около 2,6 км сможет пропускать до 70 тыс. автомобилей в сутки по шести полосам. Её строительство решит важные транспортные задачи, в том числе обеспечит скоростное сообщение с Фрунзенским и Московским районами. Ожидается, что Витебскую развязку откроют в 2024 году.

Ранее 78.ru писал о том, что первую часть развязки ЗСД со Шкиперским протоком построят за 2,36 млрд рублей.

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Источник: 78.ru

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