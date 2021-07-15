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Напоминаем о приближении сроков окончания заочного голосования по вопросам Общего собрания (ХIХ-й Ассамблеи) РНК СИГРЭ

Напоминаем о приближении сроков окончания заочного голосования по вопросам Общего собрания (ХIХ-й Ассамблеи) РНК СИГРЭ

15 июля 2021, 15:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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В соответствии с п.9.2.7 Устава Ассоциации РНК СИГРЭ и п.3.1. Решения по вопросу 3 протокола №22/35 Президиума РНК СИГРЭ от 15.06.2021 16 июля 2021 года состоится внеочередное Общее собрание (ХIХ-я Ассамблея) РНК СИГРЭ, проводимое в форме заочного голосования членов Ассоциации (опросным путем) в соответствии с повесткой дня.

В повестку дня включены следующие вопросы:

  1. Об определении размера вступительного и ежегодного членских взносов, сроков и порядка их внесения членами РНК СИГРЭ на 2021 и 2022 гг.
  2. Об избрании Президиума РНК СИГРЭ.

Заочное голосование проводится до 18:00 часов (по московскому времени) 16 июля 2021 года путем заполнения Бюллетеня для голосования по вопросам, включенным в повестку дня XIХ-й Ассамблеи РНК СИГРЭ.

С более подробной информацией (материалами) к Ассамблее можно ознакомиться на сайте РНК СИГРЭ http://cigre.ru/activity/assembly/2021/, по телефону «горячей линии» +7(926)151-20-17 или по электронной почте cigre@cigre.ru.

Всех, кто еще не направил заполненные бюллетени голосования, просим направить их в адрес Исполнительной дирекции РНК СИГРЭ cigre@cigre.ru.

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Источник: РНК СИГРЭ

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