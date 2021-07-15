VIII международная научно-практическая конференция «Опоры и фундаменты для умных сетей: инновации в проектировании и строительстве» собрала на своей площадке в Санкт-Петербурге представителей предприятий электросетевого комплекса, экспертов и специалистов проектных и научных институтов, российских и зарубежных компаний-производителей специализированного оборудования, техники и материалов, генподрядчиков и субподрядчиков, государственных структур и ведомств, российских и иностранных компаний-производителей специализированного оборудования, материалов и техники.

Программой конференции были предусмотрены презентации представителей передовых компаний по актуальным вопросам проектирования, строительства и эксплуатации объектов электроэнергетики.

Специалисты производственного объединения «ФОРЭНЕРГО» выступили с докладами по новым разработкам предприятий в области арматуры и изоляторов для ВЛ. Встреча специалистов различных отраслей на таких мероприятиях обеспечивает качественный обмен опытом и обеспечение эффективного взаимодействия при проектировании и строительстве ВЛ.