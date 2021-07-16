16 июля генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев ознакомил губернатора Челябинской области Алексея Текслера с реализацией ряда инвестиционных проектов Магнитки. Среди них – реконструкция комплекса газоочистных установок для улавливания неорганизованных (вторичных) выбросов конвертерного отделения кислородно-конвертерного цеха (ККЦ).

Производительность ККЦ, введенного в эксплуатацию в 1990 году, - свыше 10 миллионов тонн стали в год. Главная задача проекта по реконструкции пылегазоулавливающих установок (ПГУУ) и газоотводящих трактов конвертеров №№1, 2, 3 и отделения перелива чугуна – снизить выбросы в атмосферу и в рабочее пространство конвертерного отделения за счет более эффективного сбора и очистки дымовых газов, образующихся при переливе чугуна из миксера в ковш, заливке чугуна в конвертер и продувке плавки.

В феврале 2020 года заключен контракт с Primetals Technologies Austria GmbH (Австрия) на поставку базисного инжиниринга и оборудования для реконструкции комплекса газоочистных установок конвертерного отделения ККЦ. Стоимость строительства – 3,5 миллиарда рублей, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

Итогом реализации проекта станет повышение эффективности очистки пыли и газов, а также полное исключение неорганизованных выбросов от конвертеров, что максимально уменьшит воздействие на окружающую среду. Валовые выбросы пыли ККЦ сократятся минимум на 500 тонн в год.

Другой важный экологический проект реализуется в электросталеплавильном цехе. К маю 2022 года там построят новую газоочистную установка для дуговой электросталеплавильной печи №1 производительностью 2400 тысячи кубометров в час. Выбросы пыли сократятся на 300 тонн в год. На реализацию проекта потребуется 2,7 миллиарда рублей.

Прорывом для доменного производства ММК станет строительство комплекса доменной печи №11. Контракт по реализации этого инвестиционного проекта ПАО "ММК" и Paul Wurth (Люксембург), дочернее предприятие группы компаний SMS GmbH, заключили в конце июня. Реализация проекта рассчитана на 3,5 года. Стоимость строительства домны №11 объемом 3,8 тысячи "кубов" и производительностью 3,7 миллиона тонн чугуна в год составит 61,3 миллиарда рублей.

Использование передовых технологий, высокая оснащенность комплекса природоохранными объектами и вывод из работы устаревших печей позволят только в рамках этого проекта сократить выбросы вредных веществ в атмосферу на 6,6 тысячи тонн в год, а выбросы СО2 – на 1,123 миллиона тонн в год.

Также Алексей Текслер ознакомился с ходом реализации инвестпроекта "Строительство новой ПВЭС-3. Утилизационный блок". Контракт на строительство паровоздуходувной электростанции заключен с ZDAS a.s. (Чехия).

Утилизационный блок предназначен для обеспечения воздушным дутьем новой домны №11, утилизации до 500 тысяч кубометров доменного газа в час и выработки до 100 МВт электроэнергии.

К реализации проекта на ММК приступили в мае, начало строительных работ запланировано на декабрь 2021 года. Пуск первых объектов ПВЭС-3 запланирован на январь-февраль 2024-го. Стоимость строительства - 21,6 миллиарда рублей.

С развитием мощностей ПАО "ММК" возникла необходимость и в увеличении мощностей по производству продуктов разделения воздуха. В ближайшие три года на площадке кислородного цеха планируется возвести новый кислородный блок. Детище Hangzhou Oxygen Plant Group (КНР) способно производить 60 тысяч кубометров технического кислорода и 60 тысяч кубометров газообразного азота, а также 2 тысячи кубометров аргона в час для нужд ММК. Блок разделения воздуха планируется построить к ноябрю 2023 года, систему хранения кислорода – к июню 2024-го. Инвестиции в проект составят 18,9 миллиарда рублей.