Ровно 135 лет назад в этот день, 16 июля, император Александр III подписал устав «Общества электрического освещения 1886 года», учреждённого Карлом Сименсом в Санкт-Петербурге. Эту дату принято считать не только днем основания компании, которая сегодня носит имя «Россети Ленэнерго», но и началом «электрической» эры России.

«Мы искренне гордимся нашими предшественниками и стремимся достойно продолжать их дело. Компания модернизирует электросетевой комплекс Петербурга и Ленинградской области, вводит в эксплуатацию высокотехнологичные объекты, развивает онлайн-сервисы, обеспечивает необходимые условия для проведения мероприятий мирового уровня. У «Россети Ленэнерго» - масштабные планы и всё необходимое для их успешной реализации, для сохранения высокого статуса одного из лидеров энергетической отрасли страны», – подчеркнул и.о. генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин.

Сегодня «Россети Ленэнерго» осуществляют передачу электроэнергии по распределительным сетям 0,4-110 кВ, а также обеспечивают технологическое присоединение потребителей на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Производственные активы компании включают 430 источников питания 35-110 кВ, более 49 тыс. км воздушных линий электропередачи и свыше 30 тыс. кабельных линий.

Справочно: На протяжении своей истории компания несколько раз меняла название: «Электроток», «Петроток», «Ленэнерго» и сегодня - «Россети Ленэнерго». Одной из значимых страниц в истории ленинградской энергосистемы стала работа в годы Великой Отечественной войны. В 1942 году энергетики компании совершили настоящий подвиг: в тяжелейших условиях реализовали уникальный проект и за 48 дней проложили по дну Ладоги «Кабель жизни», который стал снабжать осажденный город электричеством от Волховской ГЭС. Так была прорвана энергетическая блокада Ленинграда.