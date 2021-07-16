В Петербурге продолжается реализация программы строительства и модернизации наружного освещения на улицах и магистралях. Работы проводятся в двенадцати районах города.

По итогам работ дороги протяженностью 45 км будут освещены с помощью более 2400 современных консольных и подвесных светильников. Для надежного электроснабжения наружного освещения улиц будут проложены новые сети.

В 2021 году планируется выполнить освещение проездов и пешеходных дорожек на проспекте Ветеранов (участок от улицы Танкиста Хрустицкого до проспекта Маршала Жукова), в том числе на пешеходной дорожке от улицы Лени Голикова до парка «Александрино», а также Бухарестской улице. Станут светлыми Ям-Ижорское шоссе, улица Железнодорожная в поселке Металлострой, Школьная улица на участке от Вишерской улицы до разворотного кольца в Шушарах.

Реконструкция наружного освещения завершается на улицах Олеко Дундича, Матроса Железняка, Примакова, Старобельской, Средней, Грузинской, Задворной. Также ведутся работы на проезжей части Литейного моста, проспекте Девятого Января, улицах Советской, Пулковской, Ивана Черных, Ланской.

В ближайшее время запланировано начать работы на улицах Ставропольской, Краснопутиловской, Академическом проспекте в Пушкине.

Капитальный ремонт наружного освещения завершен на улицах Бокситогорской и Дегтярева. Ведется оформление исполнительной документации по Днепровскому, Бугскому, Двинскому, Волховскому переулкам, улице Крюкова. Близится к завершению модернизация освещения на 7-й и 10-й Советских улицах, улице Короленко. В ближайшее время начнутся работы в Черноморском и Якобштатском переулках.

Государственными заказчиками производства работ на перечисленных объектах выступают подведомственные Комитету по энергетике и инженерному обеспечению организации - СПб ГБУ «Ленсвет», СПб ГКУ «Управление заказчика».

При производстве работ для комфортного и безопасного автомобильного и пешеходного движения дополнительным освещением оборудуются тротуары, перекрестки, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы.

С детальной информацией по проводимым строительно-монтажным работам можно ознакомиться на разработанной специалистами СПб ГБУ «Ленсвет» интерактивной карте развития наружного освещения Санкт‑Петербурга (http://www.lensvet.spb.ru/maps).