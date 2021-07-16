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В Китае построена платформа для плавучих ветровых турбин, устойчивая к тайфунам

В Китае построена платформа для плавучих ветровых турбин, устойчивая к тайфунам

16 июля 2021, 14:00
Рубрика: За рубежом
Метки: КИТАЙ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Компания Wison Offshore & Marine Co. завершила строительство полупогружных платформ для проекта плавучей ВЭС Three Gorges Guangdong. Ветровые турбины ВЭС Three Gorges Guangdong будут установлены на плавучие платформы, разработанные Wison Offshore & Marine Co., размером 9×32 м, способные выдерживать суровые погодные условия, такие как тайфуны. Платформы будут крепиться к морскому дну несколькими швартовыми тросами и якорями. Установка платформ в акватории ВЭС запланирована на июль 2021 г.

Проект строительства ВЭС Three Gorges Guangdong мощностью 400 МВт реализуется китайской энергокомпанией China Three Gorges (CTG). ВЭС будет расположена в 15,9 км от побережья округа Янси, в районе Янцзян, богатом ветровыми ресурсами. Площадь акватории ВЭС составит 67 км2 . Глубина моря в этом районе варьируется от 21 до 26 м, а среднегодовая скорость ветра составляет 8 м/с.

В рамках проекта строительства ВЭС Three Gorges Guangdong будут установлены 73 ветровые турбины мощностью 5,5 МВт каждая, а также сооружены шельфовая подстанция (ПС) 220 кВ и расположенный на берегу центр управления станцией. Предполагается, что ВЭС будет вырабатывать 1,485 млрд кВт*ч энергии в год, что в условном эквиваленте соответствует экономии 344 тыс. т угля и сокращению выбросов СО2 на 590,1 тыс. т.

Информационно-аналитический портал World Energy

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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